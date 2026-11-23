A atriz e cantora Larissa Manoela, 25, encerrou uma batalha judicial contra sua antiga gravadora, a Deck Gravações. A decisão, que deu ganho de causa à artista, tornou-se definitiva no último dia 10 de novembro, após o esgotamento dos recursos. A Justiça reconheceu que Larissa é a titular dos fonogramas e videofonogramas produzidos durante o contrato com a empresa, além de determinar que a gravadora entregasse os dados de acesso às plataformas digitais da cantora.

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Na última terça-feira, 17, a Deck informou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que cumpriu a sentença e apresentou os logins e as senhas utilizados para administrar o canal de Larissa no YouTube e seu perfil no Spotify. Apesar da vitória, a atriz também sofreu uma derrota no processo: a Justiça negou seu pedido de indenização por danos morais de 100 mil reais.

Com isso, Larissa foi condenada a pagar honorários advocatícios à defesa da gravadora, fixados em 10% do valor da indenização solicitada. A quantia atualizada chega a 11.176,69 reais, e a empresa já pediu à Justiça que a artista seja intimada a realizar o pagamento. A decisão que encerrou o processo havia sido mantida pela 15ª Câmara de Direito Privado do TJRJ em agosto, quando a gravadora teve seu recurso de apelação negado.

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