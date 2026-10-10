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Cultura

O filme sobre o ‘Faraó dos Bitcoins’, que leva Luana Piovani de volta aos cinemas

Produção está sendo rodada no Rio de Janeiro e é estrelada por Christian Malheiros e Lorena Comparato

Por Giovanna Fraguito 10 out 2026, 18h00
Mulher loira de meia-idade, com vestido halter vermelho e bolsa de palha, ajeita o cabelo com a mão direita, olhando para frente em um ambiente interno com pouca luz
Luana Piovani (Guilherme Leporace/Divulgação)
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O filme sobre o ‘Faraó dos Bitcoins’, que leva Luana Piovani de volta aos cinemas Priorize VEJA no Google

Luana Piovani estará de volta aos cinemas em O Faraó das Bitcoins, novo longa-metragem de Sergio Rezende que narra a história de uma das maiores fraudes financeiras do Brasil e está sendo rodado no Rio de Janeiro. Na trama, a atriz interpreta Regina, uma viúva rica que se torna uma das primeiras investidoras do novo negócio de Glaidson Acácio dos Santos, protagonista interpretado por Christian Malheiros, e se envolve com Ráiti (Ruan Aguiar), também envolvido no esquema. 

A trama revela os bastidores do esquema arquitetado por Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”. Ex-pastor e ex-garçom, ele se transformou no “Rei de Cabo Frio” ao movimentar bilhões de reais através da GAS Consultoria e Tecnologia. Glaidson e sua mulher, Mirelis Diaz (Lorena Comparato), lideraram uma gigantesca pirâmide financeira disfarçada de investimento em criptomoedas, que movimentou cerca de 38 bilhões de reais e lesou mais de 300 mil pessoas. O roteiro acompanha os desdobramentos reais que incluíram a falência da empresa com dívidas bilionárias e as condenações dos envolvidos, jogando luz sobre a ganância e sobre dualidade entre a fé e a ambição no Brasil atual. 

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