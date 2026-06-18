O filme que ajudou Angelina Jolie a falar sobre câncer com as filhas
Atriz contou que novo trabalho abriu conversas na família
Angelina Jolie revelou que seu novo filme, Vidas Entrelaçadas, ajudou a abrir uma conversa delicada dentro de casa: o risco de câncer de mama na família. No longa, a atriz interpreta uma cineasta diagnosticada com a doença. Na vida real, Jolie passou por uma dupla mastectomia preventiva em 2013, após a morte da mãe Marcheline Bertrand, em 2007, vítima de complicações de câncer de mama e ovário.
A atriz contou que o trabalho a levou a conversar com as filhas sobre o gene e sobre a possibilidade de elas também o terem. “Isso nos fez conversar sobre o gene. [Falamos sobre] como vivemos a vida ou todas as muitas coisas que podem acontecer e não termos medo. E todos nós passamos por algo ao longo da vida. Nós temos que aprender a nos apoiarmos uns nos outros e saber que não somos os únicos passando por algo”, afirmou.
A atriz é mãe de seis filhos, frutos do relacionamento com Brad Pitt: Maddox, 24, Pax, 22, Zahara, 21, Shiloh, 19, e os gêmeos Knox e Vivienne, 17.
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