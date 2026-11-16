Um dos diretores mais influentes do cinema contemporâneo, Christopher Nolan é conhecido por seus grandes blockbusters, que se destacam tanto pelas narrativas quanto pelas produções grandiosas e pelo uso de tecnologias que ampliam as possibilidades do IMAX. Mas, antes de alcançar esse reconhecimento, o cineasta também enfrentou grandes frustrações ao longo da carreira. Uma delas envolve um filme de 2004, que mudou sua maneira de desenvolver novos projetos.

Em entrevista à Variety, em 2023, o cineasta britânico falou sobre o sucesso de Oppenheimer, que arrecadou quase 1 bilhão de dólares, além de compartilhar detalhes dos bastidores e de seu processo criativo. Nolan contou que costuma registrar diversas ideias para possíveis projetos, mas só começa a desenvolver o roteiro quando tem certeza de que o filme realmente será produzido.

Esse cuidado tem origem em uma experiência frustrante vivida pelo cineasta no início dos anos 2000. Durante anos, Nolan planejou fazer um filme sobre o aviador Howard Hughes e chegou a considerar Jim Carrey para o papel principal. No entanto, precisou abandonar o projeto ao descobrir que o cineasta Martin Scorsese já estava desenvolvendo O Aviador, longa que contava justamente a história que ele pretendia levar aos cinemas.

Continua após a publicidade

Incomodado com a situação, Nolan decidiu que não assistiria ao filme de Scorsese. A razão era simples: ele não conseguia aceitar que, depois de tanto tempo e dedicação investidos em sua própria versão da história, teria de deixar o projeto de lado. “Foi muito difícil não poder fazer algo em que eu havia investido tanto”, afirmou posteriormente.

A situação ficou ainda mais difícil de engolir quando O Aviador se tornou um sucesso, conquistando diversas indicações e prêmios durante a temporada de premiações. Ainda assim, o episódio pode ter sido uma bênção disfarçada para Nolan. No ano seguinte, em 2005, o diretor lançou Batman Begins, primeiro filme da trilogia O Cavaleiro das Trevas, que ajudou a consolidar seu nome em Hollywood e abriu caminho para sua trajetória como um dos principais cineastas da indústria.

Continua após a publicidade

Anos depois, a história voltou a repercutir nas redes sociais, despertando a curiosidade dos fãs sobre a decisão de Nolan de não assistir ao longa de Scorsese. O episódio também trouxe novamente à tona uma das frustrações mais curiosas da carreira do diretor, especialmente por envolver dois dos nomes mais influentes do cinema contemporâneo.