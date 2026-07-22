O filme brasileiro que mais tem chance de concorrer ao Oscar em 2027

Nesta terça-feira, 21, o filme brasileiro Vicentina Pede Desculpas foi anunciado como parte da seleção oficial do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá, um dos principais palcos para pretendentes às maiores premiações de Hollywood. Em 2025, por exemplo, cinco dos filmes exibidos por lá acabaram indicados ao Oscar: Frankenstein; Hamnet: A Vida Antes de Hamlet; Valor Sentimental; Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria e o fenômeno recifense O Agente Secreto.

Vicentina Pede Desculpas tem o importante apoio da Netflix, que colaborou com a produtora mineira Filmes de Plástico nos bastidores. Já a direção é de Gabriel Martins, que encantou plateias ao redor do mundo com Marte Um (2022), drama sobre as provações de uma família periférica e, especialmente, de seu membro caçula — o garoto Deivinho (Cícero Lucas), que sonha em estudar as estrelas como o grande Neil Degrasse Tyson.

Marte Um consagrou o estilo sentimental do cineasta, que agora se debruça sobre a história de Vicentina (Rejane Faria), uma mãe que ainda lida com as consequências da morte do filho Wesley, motorista de ônibus vitimado por um acidente de trânsito. Ao passar da trama, a protagonista descobre que nem tudo é o que parece e que a tragédia pode ter sido orquestrada pelo próprio jovem. Cheia de remorso, ela sai em busca dos entes de todas as outras vítimas para pedir perdão.

Via Instagram, Martins revelou que Vicentina era o nome de sua própria avó, que serviu de inspiração para a personagem, e agradeceu a ajuda de colegas de elenco, equipe e produção. Até o momento, o filme não tem data de estreia no Brasil.

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