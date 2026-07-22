🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

O filme brasileiro que mais tem chance de concorrer ao Oscar em 2027

Cinema nacional pode ter encontrado seu próximo representante com 'Vicentina Pede Desculpas', após sucesso de 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 14h47 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h28
Mulher negra de meia-idade, com cabelo crespo grisalho, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ela veste uma camiseta escura e está em um ambiente interno com cortinas marrons desfocadas ao fundo
Rejane Faria em 'Vicentina Pede Desculpas' (Netflix/Divulgação)
Continua após publicidade
O filme brasileiro que mais tem chance de concorrer ao Oscar em 2027 Priorizar nos meus resultados Google

Nesta terça-feira, 21, o filme brasileiro Vicentina Pede Desculpas foi anunciado como parte da seleção oficial do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá, um dos principais palcos para pretendentes às maiores premiações de Hollywood. Em 2025, por exemplo, cinco dos filmes exibidos por lá acabaram indicados ao Oscar: FrankensteinHamnet: A Vida Antes de HamletValor Sentimental; Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria e o fenômeno recifense O Agente Secreto.

Vicentina Pede Desculpas tem o importante apoio da Netflix, que colaborou com a produtora mineira Filmes de Plástico nos bastidores. Já a direção é de Gabriel Martins, que encantou plateias ao redor do mundo com Marte Um (2022), drama sobre as provações de uma família periférica e, especialmente, de seu membro caçula — o garoto Deivinho (Cícero Lucas), que sonha em estudar as estrelas como o grande Neil Degrasse Tyson.

Marte Um consagrou o estilo sentimental do cineasta, que agora se debruça sobre a história de Vicentina (Rejane Faria), uma mãe que ainda lida com as consequências da morte do filho Wesley, motorista de ônibus vitimado por um acidente de trânsito. Ao passar da trama, a protagonista descobre que nem tudo é o que parece e que a tragédia pode ter sido orquestrada pelo próprio jovem. Cheia de remorso, ela sai em busca dos entes de todas as outras vítimas para pedir perdão.

Via Instagram, Martins revelou que Vicentina era o nome de sua própria avó, que serviu de inspiração para a personagem, e agradeceu a ajuda de colegas de elenco, equipe e produção. Até o momento, o filme não tem data de estreia no Brasil.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Cinema Brasileiro
Em Cartaz
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).