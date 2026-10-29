O filme ainda inédito de Patrick Stewart como Professor Xavier, de ‘X-Men’

Falecido nesta quarta-feira, 28, o ator Patrick Stewart eternizou seu nome nos cinemas como o Professor Charles Xavier, de X-Men. Ele interpretou o líder da equipe de super-heróis em oito produções e irá aparecer pela última vez, de forma póstuma, em Vingadores: Doutor Destino, produção com data de estreia marcada para 17 de dezembro de 2026.

Em comunicado no qual exalta a participação do ator em suas obras, a Marvel indica que ele encerrou suas gravações na produção, que será marcada por sua última como o icônico personagem.

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