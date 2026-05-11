O fenômeno “new adult”: a plataforma de streaming que aposta alto nos romances picantes
Amores Improváveis (Off Campus) chega ao Prime Video nesta semana
Chega no Prime Video na próxima quarta-feira, 13, a série Amores Improváveis, baseada nos livros da saga Off Campus, da escritora canadense Elle Kennedy, autora que vem se destacando no gênero literário new adult — romances voltados para jovens adultos com alto teor picante entre suas páginas. A plataforma de streaming da Amazon se tornou a casa das adaptações que bebem desse material proibido para menores de 18 anos que conta com histórias de amor e muito conteúdo erótico explícito.
A primeira temporada de Amores Improváveis é baseada no livro inicial de Off Campus, chamado O Acordo, que segue a história de Hannah Wells e Garrett Graham — interpretados por Ella Bright e Belmont Cameli na série do Prime Video. Enquanto ela é uma aspirante a cantora, ele é o astro do time de hóquei da fictícia Universidade de Briar, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e eles se conhecem na aula de ética da instituição. Após Hannah ir bem em uma prova, e Garrett quase reprovar, o atleta convence a jovem nerd a lhe dar aulas particulares — em troca de um falso namoro entre eles para que ela possa chamar a atenção de seu crush, Justin, o colega de classe de ambos. Como um bom romance clichê, Hannah e Garrett vão se apaixonar e vão para a cama, rendendo cenas quentes nos livros — e agora nas telas.
Off Campus não é a primeira aposta do Prime Video neste universo. Há alguns anos a plataforma encontrou no new adult uma oportunidade de negócio valiosa ao adaptar romances literários cheios de enredos picantes. Foi o caso da saga espanhola Minha Culpa, trilogia de filmes lançados entre 2023 e 2025, sobre dois jovens que se envolvem após a mãe dela se casar com o pai dele e todos passarem a dividir a mesma casa. Em 2024, chegou ao catálogo a produção alemã Maxton Hall: Entre Dois Mundos, baseada na trilogia de livros Save Me de Mona Kasten. Nesta história, a bolsista de uma escola de elite se torna a inimiga do herdeiro mais cobiçado do colégio após descobrir um segredo, mas a tensão logo vira uma paixão incontrolável. Depois de duas temporadas, a terceira estrelada por Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell e Damian Hardung como James Beaufort está prevista para estrear até o final deste ano.
A plataforma de streaming inclusive lançou a campanha Obsession is in Session (Obsessão em Sessão) para divulgar seus novos títulos baseados no universo new adult, que também inlcui: Every Year After, de Carley Fortune; A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood; e Sua Culpa: Londres, uma versão britânica da produção espanhola.
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