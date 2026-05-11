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Cultura

O fenômeno “new adult”: a plataforma de streaming que aposta alto nos romances picantes

Amores Improváveis (Off Campus) chega ao Prime Video nesta semana

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 Maio 2026, 16h57 | Atualizado em 15 set 2026, 14h14
FEBRE - Hannah e Garrett, casal de Amores Improváveis: sucesso das livrarias chega ao Prime Video
FEBRE - Hannah e Garrett, casal de Amores Improváveis: sucesso das livrarias chega ao Prime Video (Liane Hentscher/Prime Video/.)
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O fenômeno “new adult”: a plataforma de streaming que aposta alto nos romances picantes Priorizar nos meus resultados Google

Chega no Prime Video na próxima quarta-feira, 13, a série Amores Improváveis, baseada nos livros da saga Off Campus, da escritora canadense Elle Kennedy, autora que vem se destacando no gênero literário new adult — romances voltados para jovens adultos com alto teor picante entre suas páginas. A plataforma de streaming da Amazon se tornou a casa das adaptações que bebem desse material proibido para menores de 18 anos que conta com histórias de amor e muito conteúdo erótico explícito.

A primeira temporada de Amores Improváveis é baseada no livro inicial de Off Campus, chamado O Acordo, que segue a história de Hannah Wells e Garrett Graham — interpretados por Ella Bright e Belmont Cameli na série do Prime Video. Enquanto ela é uma aspirante a cantora, ele é o astro do time de hóquei da fictícia Universidade de Briar, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e eles se conhecem na aula de ética da instituição. Após Hannah ir bem em uma prova, e Garrett quase reprovar, o atleta convence a jovem nerd a lhe dar aulas particulares — em troca de um falso namoro entre eles para que ela possa chamar a atenção de seu crush, Justin, o colega de classe de ambos. Como um bom romance clichê, Hannah e Garrett vão se apaixonar e vão para a cama, rendendo cenas quentes nos livros — e agora nas telas.

Off Campus não é a primeira aposta do Prime Video neste universo. Há alguns anos a plataforma encontrou no new adult uma oportunidade de negócio valiosa ao adaptar romances literários cheios de enredos picantes. Foi o caso da saga espanhola Minha Culpa, trilogia de filmes lançados entre 2023 e 2025, sobre dois jovens que se envolvem após a mãe dela se casar com o pai dele e todos passarem a dividir a mesma casa. Em 2024, chegou ao catálogo a produção alemã Maxton Hall: Entre Dois Mundos, baseada na trilogia de livros Save Me de Mona Kasten. Nesta história, a bolsista de uma escola de elite se torna a inimiga do herdeiro mais cobiçado do colégio após descobrir um segredo, mas a tensão logo vira uma paixão incontrolável. Depois de duas temporadas, a terceira estrelada por Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell e Damian Hardung como James Beaufort está prevista para estrear até o final deste ano.

A plataforma de streaming inclusive lançou a campanha Obsession is in Session (Obsessão em Sessão) para divulgar seus novos títulos baseados no universo new adult, que também inlcui: Every Year After, de Carley Fortune; A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood; e Sua Culpa: Londres, uma versão britânica da produção espanhola.

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