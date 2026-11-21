O feito de ‘Lá na Minha Terra’ que a Globo não tem nada a comemorar
Criado e escrito por Mário Teixeira, folhetim é alvo de críticas contundentes nas redes
Até algumas semanas atrás era normal que se questionasse por que ninguém repercute mais as novelas das 6 e 7 da TV Globo. Em tempos em que a medição de audiência e sucesso de uma trama também se aferem pelo engajamento que ela causa nas redes sociais, não repercutir uma produção é sinal de problemas.
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O que se vê com Lá na Minha Terra, porém, não é bem assim. Criado e escrito por Mário Teixeira, o folhetim lançado na segunda-feira, 9, no horário das 6 da TV Globo, vem sendo alvo de críticas contundentes nas redes. A forte repercussão negativa surgiu a partir da representação reducionista da região Nordeste. É o típico caso em que a máxima “fale mal, mas fale de mim”, não é bem-vinda.