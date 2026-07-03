O fator que realmente deve preocupar Galvão e Everaldo no jogo Brasil x Noruega

Além da preocupação com a performance do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 no próximo domingo, 5 de julho, a partir das 17h (horário de Brasília), os narradores Galvão Bueno e Everaldo Marques precisam ficar apreensivos com outra questão: a onda de calor extremo prevista para região de Nova York e Nova Jersey no final de semana.

A partida do mata-mata definirá qual nação vai para as quartas de final e vai acontecer no estádio Nova York e Nova Jersey, que não tem cobertura e muito menos é climatizado — totalmente diferente do como o estádio de Houston, Texas, onde aconteceu o confronto Brasil x Japão, que terminou com a vitória da seleção brasileira. Antes da partida, Everaldo chegou a elogiar a tecnologia do local que permitia uma temperatura agradável.

No dia 24 de junho, no jogo de Brasil x Escócia, ainda na fase de grupos, em Miami, o narrador da Globo havia sofrido com as altas temperaturas, tendo aparecido com a camisa encharcada de suor, já que os termômetros registravam uma média de 31ºC.

No próximo domingo, uma intensa onda de calor é esperada pelo Serviço Nacional de Meteorologia americano (NWS), o que apresenta riscos para jogadores, torcedores e funcionários. De acordo com o mapa divulgado pela organização, a região está classificada com risco extremo (nível 4), o mais alto da escala, válido até o fim de semana, o que significa um calor entre 40°C e 46°C durante as tardes, além de noites com temperaturas acima de 27°C.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que o calor extremo pode desencadear problemas de desidratação que afetam o desempenho atlético — não à toa, a Fifa implementou a “pausa para hidratação” durante os jogos.

Galvão Bueno, hoje narrador do SBT e da N Sports, também terá que enfrentar os dramas climáticos diretamente do estádio. Grande crítico à organização da Fifa, o narrador deve acabar manifestando seu descontentamento com a temperatura local no próximo domingo.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade