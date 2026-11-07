O fantasma que assombra a paciência do público em ‘Quem Ama Cuida’

Enquanto o público se derrete com o romance de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) em Quem Ama Cuida, o fantasma da novela das 9 da TV Globo tem desafiado a lógica e testado a paciência do telespectador. Talvez Walcyr Carrasco e Claudia Souto tenham apostado no recurso para dar um toque de originalidade à narrativa e traduzir visualmente pensamentos, angústias e conflitos de Otoniel (Tony Ramos), mas a ideia acabou ficando sem pé nem cabeça.

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Desde o início da trama, Francesca, a “mulher-fantasma” interpretada por Nathalia Dill, aparece apenas para Otoniel, conversa com ele e chega a interferir em suas decisões. Mesmo assim, é tratada como parte absolutamente normal da rotina. O mais curioso nem é a existência da assombração, mas a tranquilidade com que todos ao seu redor recebem os relatos da personagem. Ninguém desconfia ou sugere uma avaliação médica? Em vez de refletir sobre a saúde mental de uma pessoa que conversa com mortos, os demais parecem aceitar a presença sobrenatural sem grandes questionamentos. Pelo contrário, em alguns momentos até o incentivam a obter mais informações com a fantasma.

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Para completar, o personagem de Ramos agora começou a frequentar um centro espírita. A trama até poderia render uma discussão interessante sobre espiritualidade, luto e percepção da realidade, mas, até aqui, parece apenas uma tentativa de dar alguma sustentação a uma história que não se explica. Por aqui, seguimos esperando que alguém pergunte a Otoniel se está tudo bem.

