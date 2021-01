O estranho caso da ex-pantera e ex-Bond girl que não morreu

Ela foi detetive particular do misterioso Charlie na última temporada do seriado As Panteras e uma Bond girl em 007: Na Mira dos Assassinos, último filme de Roger Moore no papel de James Bond. Capa da Playboy e símbolo sexual dos anos 1980, Tanya Roberts teve a morte anunciada segunda-feira, 4, aos 65 anos. Mas, ao que tudo indica, a notícia foi um equívoco bizarro e, ainda que seu estado de saúde seja preocupante, a ex-modelo e atriz felizmente está viva.

Tanya Roberts, cujo verdadeiro nome é Victoria Leigh Blum, desmaiou na véspera de Natal enquanto passeava com seu cachorro. Internada no mesmo dia na unidade de terapia intensiva do hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, ela teria piorado e falecido no domingo, 3, conforme relatou seu empresário e amigo Mike Pingel. Não se sabe ao certo o que teria gerado uma informação tão trágica quanto desconcertada, mas o fato é que a atriz continua viva.

Aparentemente, Pingel recebeu a notícia do atual companheiro de Roberts, Lance O’Brien, que parece ter deixado o hospital no domingo acreditando que sua mulher não sobreviveria àquela noite. Na segunda-feira, O’Brien teria recebido uma ligação do Cedars-Sinai dizendo que Roberts ainda vive, apesar de sua situação exigir extremo cuidado. Desdobramentos do caso são aguardados.

O falecimento de Tanya Roberts foi amplamente divulgado por veículos de comunicação nos Estados Unidos e no Brasil e circulou nas redes sociais, em especial entre os cinquentões que se lembram da atriz em seu auge nos anos 1980. O sucesso mais recente de Roberts foi como Midge Pinciotti no seriado That ’70s Show.