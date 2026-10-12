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Cultura

O ‘estrago’ causado por Zayn Malik ao trocar camisa do Palmeiras pela do Flamengo

Episódio ocorreu em show realizado neste sábado, 10, em São Paulo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 10h26 | Atualizado em 12 out 2026, 11h05
Homem jovem com cabelo curto e tatuagens nos braços e pescoço, vestindo uma camisa polo preta e vermelha do Flamengo, flexiona o bíceps esquerdo e aponta para o braço direito, fazendo bico. Um microfone laranja e azul está à direita, em um palco escuro com iluminação roxa
Zayn Malik -  (Reprodução/Twitter)
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O ‘estrago’ causado por Zayn Malik ao trocar camisa do Palmeiras pela do Flamengo Priorize VEJA no Google

Zayn Malik apareceu com a camisa do Flamengo no Nubank Parque, do Palmeiras, em show realizado no sábado, 10. Em meio a vaias, o britânico correu para tirar o uniforme do Rubro-negro. Na sequência, pediu desculpas aos fãs. “Eu não queria ofender ninguém, eu apenas gosto do clube de futebol”.

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Pouco depois, Zayan apareceu com a camisa do dono da casa, mas o estrago já estava feio. Ouviu mais vaias. Foi quando disse que “teria voltado pelado (ao palco) se soubesse que essa camisa ia ser ruim”. O cantor é ex-membro do grupo One Direction, que contava também com Harry Styles.

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TAGS:
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One Direction
Palmeiras
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