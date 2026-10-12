O ‘estrago’ causado por Zayn Malik ao trocar camisa do Palmeiras pela do Flamengo
Episódio ocorreu em show realizado neste sábado, 10, em São Paulo
Zayn Malik apareceu com a camisa do Flamengo no Nubank Parque, do Palmeiras, em show realizado no sábado, 10. Em meio a vaias, o britânico correu para tirar o uniforme do Rubro-negro. Na sequência, pediu desculpas aos fãs. “Eu não queria ofender ninguém, eu apenas gosto do clube de futebol”.
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Pouco depois, Zayan apareceu com a camisa do dono da casa, mas o estrago já estava feio. Ouviu mais vaias. Foi quando disse que “teria voltado pelado (ao palco) se soubesse que essa camisa ia ser ruim”. O cantor é ex-membro do grupo One Direction, que contava também com Harry Styles.