O estado de saúde do cantor João Gomes após internação em Recife
Cantor teve que cancelar dois shows que aconteceriam neste fim de semana
O cantor João Gomes foi internado nesta sexta-feira, 24, no Real Hospital Português, na área central do Recife. Diagnosticado com Influenza nesta semana, o pernambucano teve que cancelar dois shows, um em Petrolina, que aconteceria hoje, e outro no Riachão do Jacuípe, que ocorreria no sábado, 25.
Em suas redes sociais, o artista compartilhou fotos deitado num leito de hospital, acompanhado pela esposa Ary Mirelle, mas a assessoria do cantor confirmou que ele já teve alta e está em casa se recuperando.
No atestado médico divulgado por João Gomes consta que ele se encontra “impossibilitado de realizar shows e demais atividades profissionais pelo período de quatro dias”, ou seja, até segunda-feira, 27. A equipe do cantor também declarou que “a retomada das atividades ocorrerá somente após melhora clínica significativa, pelo menos 48 horas após a remissão da febre e mediante nova avaliação médica”.
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