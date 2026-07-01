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Cultura

O esquema de segurança para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Casório está previsto para esse final de semana

Por Tatiana Moura 1 jul 2026, 16h55 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h35
Taylor Swift e Travis Kelce: noivado que criou moda
Taylor Swift e Travis Kelce: noivado que criou moda (Redes Sociais/Reprodução)
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O esquema de segurança para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce Priorize VEJA no Google

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce está previsto para acontecer neste final de semana, no Madison Square Garden, em Nova York, com um esquema de segurança digno de megashow. A cantora e o jogador de futebol americano montaram uma operação exclusiva para o evento, que deve contar com 120 seguranças e policiais, segundo o TMZ.

Desse total, 70 seriam oficiais do Departamento de Polícia de Nova York, escalados para turnos de 8h30. Os outros 50 profissionais ficariam responsáveis pela segurança interna do Madison Square Garden, em jornadas de 9 horas. Em média, o valor pago por hora seria de 70 dólares, cerca de 370 reais na cotação atual.

Ainda de acordo com o TMZ, somente o esquema de segurança deve custar 160 mil dólares, cerca de 800 mil reais. O número de policiais presentes, no entanto, pode variar. Isso porque o evento coincide com o sábado, 4, Dia da Independência dos Estados Unidos, quando a segurança em Nova York costuma ser reforçada, mesmo sem o casório.

O local também exige atenção extra: o Madison Square Garden fica em uma das regiões mais movimentadas de Manhattan, perto de pontos turísticos como o Empire State Building e a Times Square.

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