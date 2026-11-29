Dezembro ainda não começou, mas o espírito natalino já chegou. Enquanto para muitos a temporada representa gastos com presentes e confraternizações, para Mariah Carey, 57 anos, significa milhões de dólares na conta. Conhecida como a rainha do Natal, a cantora volta a dominar as paradas musicais todos os anos com All I Want for Christmas Is You, lançada em 1994.

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O sucesso, que atravessa gerações, representa uma fonte milionária de receita para a artista. Segundo estimativa da revista The Economist, a música já havia rendido mais de 60 milhões de dólares (cerca de 344 milhões de reais, na cotação atual) em royalties até 2017. Em 2022, a arrecadação chegou a 1,55 milhão de dólares (8,9 milhões de reais) pela gravação original, além de 830 mil dólares (4,7 milhões de reais) em direitos de publicação, segundo a Billboard.

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Em 2025, o clássico alcançou mais um marco e se tornou a música com mais semanas consecutivas na liderança da Billboard Hot 100, acumulando 20 semanas no topo e superando o recorde anterior de Old Town Road, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus. No Spotify, a faixa já ultrapassou 2,6 bilhões de reproduções, enquanto seus videoclipes somam mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, incluindo uma gravação com Justin Bieber publicada em 2012. Mais de 30 anos depois do lançamento, Mariah segue fazendo do espírito natalino um negócio bastante lucrativo.

O lucro, no entanto, não fica restrito à reprodução do hit natalino. Carey também fatura com os shows temáticos. No show recente em São Paulo, por exemplo, a cantora pode ter embolsado cerca de 20 milhões de reais. Em um panorama maior, há os dados de dez apresentações de Natal em Las Vegas. Segundo levantamento do Touring Data, os espetáculos arrecadaram 7,99 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais.

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