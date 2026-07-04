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Cultura

O espaço acolhedor para torcida LGBTQIAPN+, mulheres e até boleiros não praticantes em Brasília

Idealizadores investem em programação especial para que público acompanhe jogos do Brasil na Copa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 15h01 | Atualizado em 4 jul 2026, 15h26
Três pessoas sentadas em um evento ao ar livre. Um homem de boné vermelho e camisa azul com o número 7, uma mulher de camisa azul e verde, e outra mulher sorrindo, de óculos escuros e camisa colorida do Bahia.
Brasília ganha espaço acolhedor para comunidade LGBTQUIAPN+ e mulheres acompanharem jogos do Brasil na Copa (Jullian Nogueira/Divulgação)
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Diante do diagnóstico de que lugares tradicionais não sejam necessariamente receptivos, os idealizadores do Festival Em Casa investiram pesado para fazer do espaço um lugar acolhedor para a comunidade LGBTQIAPN+, mulheres e até quem não entende de futebol torcer sem medo de julgamentos.

Com telão para transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo, espaço infantil, ativações gastronômicas e rodas de samba, a ocupação cultural tem como um de seus objetivos garantir que todos os torcedores se sintam à vontade para apoiar a seleção brasileira.

Nas quatro primeiras partidas da canarinho no mundial de futebol, o Em Casa já reuniu mais de 10 mil pessoas.

“A proposta nunca foi criar um evento exclusivo para a comunidade LGBTQIAPN+, mas um espaço onde ninguém precise provar que entende de futebol para pertencer. O resultado é um público diverso, formado por casais, grupos de amigos, famílias e um número crescente de mulheres que relatam se sentir mais confortáveis para acompanhar os jogos”, afirma João Felipe Maione, sócio do Festival Em Casa.

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Para o jogo contra a Noruega, as atividades no espaço começam a partir das 14h deste domingo, com apresentações da roda de samba Elas que Toquem e do bloco de carnaval do Samba da Tia Zélia.

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