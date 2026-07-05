O erro de Luciano Huck na Globo após eliminação do Brasil na Copa
Seleção foi derrotada por 2x1 em partida neste domingo, 5
Só se falou disso no final da tarde desse domingo, 5. Menos na Globo. Após Brasil ser derrotado por 2×1 em partida contra a Noruega, o tema seguiu quente nas emissoras e nas redes sociais. Mas Luciano Huck decidiu exibir o quadro Você Decide no meio da segunda parte do Domingão. Nao dá para entender. Um erro de decisão na programação, quando o telespectador queria discutir o básico: quem é o culpado pela saída precoce da Copa.
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EM UM SÓ LUGAR