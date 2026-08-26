O erro básico na estreia de ‘Estrelas da Casa’, com Anitta e Junior na Globo

Teve Júnior Lima fazendo cover de Backstreet Boys. Teve também Anitta falando que quer “hablar mesmo” seu sincericídio sobre os competidores. Teve ainda Ana Clara reforçando três vezes que ninguém mexe “na minha equipe”. E não faltou referência ao Rouge, revelado no Popstars, do SBT. Mas um erro básico não passou despercebido na estreia de Estrelas da Casa, na noite desta terça-feira, 25, na TV Globo.

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Como podem ter deixado apenas um simples VT de menos de dois minutos para mostrar as seletivas dos candidatos? É justamente ali que o público conheceria melhor a luta e a garra de cada um deles, humanizando-os já no primeiro contato com a audiência.

De uma coisa não se pode tirar o mérito da atração. A versão requentada parece, neste primeiro momento, bem mais esforçada do que suas temporadas anteriores e tão sofridas. Palco retangular e repleto de telões, Ana Clara segura na posição de liderança e quase sem afetações, energia lá em cima do começo ao fim e bom repertório para os grupos pop. Na quinta-feira, 27, é a vez do público conhecer os concorrentes do pagode.