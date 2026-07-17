O ensaio gótico-sexy de Megan Fox que remete ao filme ‘Garota Infernal’

Megan Fox, 40, publicou nesta quinta-feira, 16, um novo ensaio de inspiração gótica no Instagram. Nas imagens, a atriz aparece de lingerie preta transparente, com um véu longo e uma auréola, em uma composição que remete à personagem Jennifer Check, vivida por ela no filme Garota Infernal, de 2009. “Os homens querem que elas acreditem que a desobediência era o vício de Eva, quando, na verdade, era sua maior virtude”, escreveu Megan na legenda.

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Fotografado por Amber Asaly, os registros ainda deixaram à mostra uma tatuagem na região pélvica. O desenho antes trazia o primeiro nome de seu ex-marido, Brian Austin Green, mas foi coberto em 2023 por uma cobra cercada de flores.