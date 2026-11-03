O encontro que levou Zezé Motta a adotar menino que vivia nas ruas

Abandonado aos 8 anos pelo casal que o criava, Robson Motta passou cinco anos sem ter uma casa, até conhecer a atriz Zezé Motta, que decidiu adotá-lo. Aos 45 anos, ele se emocionou ao recordar a história e os detalhes do encontro que mudou sua vida.

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Em conversa com o apresentador Paulo Vieira, no programa Avisa Lá Que Eu Vou, da GNT, Robson contou que a mãe foi violentada e o entregou a um casal. Depois, ele foi deixado pelo casal no calçadão de Nilópolis e, sozinho, pegou um trem até a Central do Brasil. “Comecei a fazer da Central do Brasil a minha casa. O meu maior sonho era ter uma família. Ter uma geladeira, um lugar para morar. E na minha cabeça, na Central passando muitas pessoas, alguém ia falar assim: ‘Robson, tudo bem? Está fazendo o que aqui’. E me levar para casa. Isso não aconteceu”, contou.

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Sem ter para onde ir, passou a viver nas ruas até os 13 anos, quando procurou o Juizado de Menores por conta própria e acabou encaminhado para um abrigo. “Cheguei lá e falei: ‘sou de rua, moro na Central do Brasil e queria tanto ter uma família. E aí me encaminharam para o abrigo”, lembrou.

A mudança começou de maneira inesperada. Robson foi sorteado entre 30 jovens para participar do casamento de um educador social que trabalhava no abrigo. Durante a festa, uma mulher se sentou ao seu lado e perguntou o que ele fazia ali. O menino explicou que morava no abrigo e que havia ido ao evento principalmente para comer.

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A mulher era Zezé Motta. Sensibilizada com a história, a atriz decidiu que queria acolhê-lo e fez uma promessa: “Sexta-feira eu vou lá no abrigo e você vai ser meu filho”. Robson, muito emocionado, contou que ela cumpriu o combinado e apareceu no dia marcado para adotá-lo. “Ela então vai na sexta-feira e me leva para casa”, contou. Na ocasião, disse a frase que o menino tanto sonhava ouvir: “Agora eu sou sua mãe”.