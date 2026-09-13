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Cultura

O encontro de Claudia Raia com Laurinha do Camarão, dona do bordão das praias

Momento foi registrado após sessão do musical 'Tarsila, a brasileira'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 15h49 | Atualizado em 13 set 2026, 16h02
Duas mulheres sorrindo e se abraçando em um palco escuro. À esquerda, uma mulher negra com tranças e blusa rosa, sorri abertamente. À direita, uma mulher branca com maquiagem artística, batom vermelho e um vestido rosa-claro com detalhes brilhantes, abraça a outra mulher com carinho, com um sorriso emocionado
Encontro de Claudia Raia e Laurinha do Camarão, dona do bordão que leva nome da atriz (Instagram/Reprodução)
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O encontro de Claudia Raia com Laurinha do Camarão, dona do bordão das praias Priorizar nos meus resultados Google

Há mais de 20 anos, a vendedora conhecida como Laurinha do Camarão transformou o nome de Claudia Raia em um bordão, que se tornou parte da sua identidade e ajudou a ganhar notoriedade nas praias de Niterói (RJ). Agora, finalmente, as duas se conheceram. O encontro aconteceu após Laurinha assistir ao espetáculo Tarsila, a Brasileira, em cartaz no Rio de Janeiro.

A influenciadora compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais, neste sábado, 12, e celebrou a realização do encontro com a artista, que considera uma de suas maiores inspirações.

“Uma artista completa, talentosa, divertida e com uma presença que sempre admirei. Hoje fui assistir ao espetáculo Tarsila, a Brasileira e vivi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração: finalmente conheci a minha diva inspiradora”, escreveu.

Após abraçar a atriz, Laurinha aproveitou a ocasião para brincar com a própria marca registrada. “Eu não sou a Cláudia Raia… mas finalmente conheci a Cláudia Raia!”, acrescentou, aos risos.

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