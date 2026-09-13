O encontro de Claudia Raia com Laurinha do Camarão, dona do bordão das praias

Há mais de 20 anos, a vendedora conhecida como Laurinha do Camarão transformou o nome de Claudia Raia em um bordão, que se tornou parte da sua identidade e ajudou a ganhar notoriedade nas praias de Niterói (RJ). Agora, finalmente, as duas se conheceram. O encontro aconteceu após Laurinha assistir ao espetáculo Tarsila, a Brasileira, em cartaz no Rio de Janeiro.

A influenciadora compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais, neste sábado, 12, e celebrou a realização do encontro com a artista, que considera uma de suas maiores inspirações.

“Uma artista completa, talentosa, divertida e com uma presença que sempre admirei. Hoje fui assistir ao espetáculo Tarsila, a Brasileira e vivi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração: finalmente conheci a minha diva inspiradora”, escreveu.

Após abraçar a atriz, Laurinha aproveitou a ocasião para brincar com a própria marca registrada. “Eu não sou a Cláudia Raia… mas finalmente conheci a Cláudia Raia!”, acrescentou, aos risos.

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