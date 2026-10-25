O empresário que sugere um adicional ao salário a quem demonstrar criatividade

O empresário Marco Bassseti, CEO da Banijay Entreteinment, incentivou os produtores de conteúdo europeus a lutarem por melhores condições de negociação com estúdios e plataformas de streaming americanos. De acordo com a Variety, o executivo tem apontado a necessidade de se recompensar a criatividade dos responsáveis por produzir conteúdos originais.

“Quem investe em criatividade? Somos nós, produtores independentes”, disse Bassetti, responsável pelo maior estúdio independente do mundo. O executivo destacou que é importante focar na recompensa à criatividade, principalmente por meio da retenção dos direitos de propriedade intelectual. “Se eu vendo uma série, os direitos eventualmente voltam para mim após três anos e há um incentivo embutido para o criador”, explicou.

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Segundo o empresário, há um comportamento padrão no ecossistema de negócios europeus que faz com que os criadores sejam beneficiados por construir obras originais. “Se os streamings tratarem as produtoras apenas como simples provedoras de serviço, isso é um problema”, explica, ao falar do comportamento das empresas americanas.

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“A realidade é que não temos propriedade, e é extremamente difícil garantir alguma, embora as coisas estejam começando a se abrir um pouco”, reclama Bassetti. “Há alguma mudança em relação às ‘janelas’ (a sequência das plataformas de lançamento)—mas é apenas uma mudança parcial. No fim das contas, eles (os estúdios e as plataformas de streaming) ainda têm controle total”, completa.

Aos 69 anos, Marco Bassetti a frente da Banijay Entertainment desde 2013, Ele conduziu a expansão do grupo, que adquiriu poderosa a produtora Endemol Shine em 2020. O executivo critica o foco das discussões europeias nas cotas de investimento em produções locais e destaca que, mais importante do que debater essas obrigações, é garantir a remuneração aos produtores por sua criatividade.

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