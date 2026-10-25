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Cultura

O empresário que sugere um adicional ao salário a quem demonstrar criatividade

Marco Bassetti, CEO da Banijay, aponta que comportamento de tratar criadores como 'provedores de serviço' é um problema

Por Flávio Monteiro 25 out 2026, 09h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, sentado em uma poltrona branca, vestindo jaqueta azul-marinho e calça escura, com expressão séria. Ao fundo, um palco com iluminação em tons de roxo e azul, formando um padrão quadriculado
O CEO da Banijay Entertainment, Marco Bassetti (Rita Franca/NurPhoto/Getty Images)
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O empresário Marco Bassseti, CEO da Banijay Entreteinment, incentivou os produtores de conteúdo europeus a lutarem por melhores condições de negociação com estúdios e plataformas de streaming americanos. De acordo com a Variety, o executivo tem apontado a necessidade de se recompensar a criatividade dos responsáveis por produzir conteúdos originais.

“Quem investe em criatividade? Somos nós, produtores independentes”, disse Bassetti, responsável pelo maior estúdio independente do mundo. O executivo destacou que é importante focar na recompensa à criatividade, principalmente por meio da retenção dos direitos de propriedade intelectual. “Se eu vendo uma série, os direitos eventualmente voltam para mim após três anos e há um incentivo embutido para o criador”, explicou.

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Segundo o empresário, há um comportamento padrão no ecossistema de negócios europeus que faz com que os criadores sejam beneficiados por construir obras originais. “Se os streamings tratarem as produtoras apenas como simples provedoras de serviço, isso é um problema”, explica, ao falar do comportamento das empresas americanas.

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“A realidade é que não temos propriedade, e é extremamente difícil garantir alguma, embora as coisas estejam começando a se abrir um pouco”, reclama Bassetti. “Há alguma mudança em relação às ‘janelas’ (a sequência das plataformas de lançamento)—mas é apenas uma mudança parcial. No fim das contas, eles (os estúdios e as plataformas de streaming) ainda têm controle total”, completa.

Aos 69 anos, Marco Bassetti a frente da Banijay Entertainment desde 2013, Ele conduziu a expansão do grupo, que adquiriu poderosa a produtora Endemol Shine em 2020. O executivo critica o foco das discussões europeias nas cotas de investimento em produções locais e destaca que, mais importante do que debater essas obrigações, é garantir a remuneração aos produtores por sua criatividade.

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