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Política

O embate Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

Analistas consultaram 1.600 eleitores do Ceará quanto à corrida presidencial e à estadual

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 18h46 | Atualizado em 26 set 2026, 19h35
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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O embate Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada neste sábado, 26, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apoio de 60% do eleitorado do Ceará, terceiro maior colégio do Nordeste. Flávio Bolsonaro (PL) ocupa a segunda posição, com 26%, enquanto Augusto Cury tem 4% e Renan Santos, 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A pesquisa foi feita a partir de 1.600 entrevistas entre 21 e 24 de setembro. Quanto aos eleitores consultados, 47% eram do sexo masculino e 53%, do feminino. Além disso, 42% tinham ensino superior completo, 45% chegaram a completar o ensino médio e 13% deixaram de completar o superior, ou se encaixam em outra categoria. A maioria dos entrevistados (69%) recebe até dois salários mínimos, e a faixa etária mais comum (45%) é dos 35 aos 59 anos. A amostra foi coletada em 84 cidades do estado, sendo a capital Fortaleza a mais substancial — lar de 26% dos entrevistados.

Eleição estadual

A mesma amostra foi questionada quanto à eleição para governador e apontou que Elmano de Freitas (PT) tem a liderança com 48%, enquanto Ciro Gomes segue pouco atrás com 41%. Delegado Huggo (Missão) e Vera Lúcia (Novo) ficam empatados no terceiro lugar com 1% cada.

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O resultado vai na contramão de pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas também neste sábado, na qual Ciro aparece na liderança com 46% e Elmano tem 42,2%. A corrida é uma das mais acirradas do país: no dia anterior, ambos os candidatos apareceram em empate técnico, segundo apuração do Datafolha.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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