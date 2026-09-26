O embate Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data mostra forte apoio a Lula no Ceará (60%), com Flávio Bolsonaro em segundo (26%). A análise também revela a disputa acirrada pelo governo estadual entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes, com Elmano à frente (48% a 41%), em contraste com outros levantamentos que indicam empate técnico ou liderança de Ciro.

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Uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada neste sábado, 26, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apoio de 60% do eleitorado do Ceará, terceiro maior colégio do Nordeste. Flávio Bolsonaro (PL) ocupa a segunda posição, com 26%, enquanto Augusto Cury tem 4% e Renan Santos, 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A pesquisa foi feita a partir de 1.600 entrevistas entre 21 e 24 de setembro. Quanto aos eleitores consultados, 47% eram do sexo masculino e 53%, do feminino. Além disso, 42% tinham ensino superior completo, 45% chegaram a completar o ensino médio e 13% deixaram de completar o superior, ou se encaixam em outra categoria. A maioria dos entrevistados (69%) recebe até dois salários mínimos, e a faixa etária mais comum (45%) é dos 35 aos 59 anos. A amostra foi coletada em 84 cidades do estado, sendo a capital Fortaleza a mais substancial — lar de 26% dos entrevistados.

Eleição estadual

A mesma amostra foi questionada quanto à eleição para governador e apontou que Elmano de Freitas (PT) tem a liderança com 48%, enquanto Ciro Gomes segue pouco atrás com 41%. Delegado Huggo (Missão) e Vera Lúcia (Novo) ficam empatados no terceiro lugar com 1% cada.

O resultado vai na contramão de pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas também neste sábado, na qual Ciro aparece na liderança com 46% e Elmano tem 42,2%. A corrida é uma das mais acirradas do país: no dia anterior, ambos os candidatos apareceram em empate técnico, segundo apuração do Datafolha.

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