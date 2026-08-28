O elogio de Vin Diesel a atriz brasileira: ‘Tão linda’
Astro de Velozes e Furiosos reagiu a companheira de elenco
Protagonista da franquia Velozes e Furiosos, o ator Vin Diesel falou sobre como foi contar com a atriz Jordana Brewster, de ascendência brasileira, no papel de sua irmã. “Sou um ator multicultural, então não é tão simples encontrar alguém que pudesse interpretar minha irmã”, disse o astro de 59 anos à revista People. “Finalmente encontro essa linda jovem brasileira que tem uma vibe parecida com a minha. (Ela) era tão linda que me deixava bonito”, completou o eterno Dominic Toretto.
Aos 46 anos, Jordana Brewster fez o papel de Mia Toretto em sete filmes da franquia. Embora tenha nascido no Panamá, a atriz tem ascendência brasileira por parte de mãe, sendo filha da ex-modelo Maria João Leão de Sousa, e morou no Brasil até os 10 anos, quando se mudou definitivamente para Nova York, nos Estados Unidos.
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