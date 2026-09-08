O elenco confirmado para a volta de ‘Avenida Brasil’ na TV Globo

Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond estão entre os atores previstos para voltar em Avenida Brasil 2, sequência da novela de João Emanuel Carneiro exibida originalmente em 2012 na TV Globo. O grupo retoma, respectivamente, aos papéis de Carminha, Nina, Tufão e Jorginho.

A lista inclui ainda Marcos Caruso, Eliane Giardini, Letícia Isnard, Juliano Cazarré e Karolina Lannes, intérpretes de Leleco, Muricy, Ivana, Adauto e Agatha. Mel Maia, que viveu Nina na infância na primeira novela, apareceria agora em um novo papel, assim como Thalita Carauta e Thomás Aquino, que ganharão personagens inéditos.

A sequência terá novamente texto de João Emanuel Carneiro e direção artística de Ricardo Waddington, dupla responsável pela produção original. As informações sobre o elenco e os detalhes da história, porém, ainda não foram oficializados pela Globo.

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