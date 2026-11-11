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Cultura

O efeito inesperado das críticas à novela Lá Na Minha Terra no ibope

Nova novela das 6 da Globo foi hostilizada nas redes sociais por representação estereotipada do Nordeste

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h33
Seis pessoas de diferentes etnias, com expressões sérias, sentadas ao redor de uma mesa de madeira, com as mãos unidas no centro, formando uma pilha. Ao fundo, uma parede com papel de parede estampado e dois quadros antigos
Rosenda Madeira (Dira Paes), Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jéssca Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro) em 'Lá na Minha Terra'. (Reprodução/TV Globo)
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A polêmica em torno de sua estreia parece ter produzido um efeito inesperado para Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da Globo: mais audiência. Exibida na terça-feira, 10, o segundo capítulo da novela de Mário Teixeira registrou crescimento no Ibope da Grande São Paulo, contrariando uma tendência comum entre os folhetins, que costumam perder espectadores no segundo dia de exibição. O avanço ocorreu justamente quando a produção estava no centro de uma onda de críticas nas redes sociais por sua representação estereotipada do Nordeste.

O segundo capítulo marcou 19 pontos de audiência e 34,4% de share — porcentagem do total de televisores sintonizados na região paulista. O resultado representa um acréscimo de quatro décimos em relação à estreia, que havia registrado 18,6 pontos e 32,4% de participação, segundo os dados do Ibope.

Os questionamentos sobre a maneira como a novela retrata a cultura nordestina, que ganharam força em plataformas como X (antigo Twitter), Instagram e TikTok, podem ter despertado a curiosidade de parte dos telespectadores para ver sobre o que se trata a novela. Em vez de afastar o público, a controvérsia pode ter levado mais gente a acompanhar a produção para conferir o conteúdo que provocou tantas críticas.

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Apesar do crescimento, Lá na Minha Terra ainda precisa provar se vai conseguir transformar a curiosidade provocada pela polêmica em fidelização de público. A estreia havia alcançado 19,6 pontos e 32,4% de share, resultado que evitou um desempenho historicamente baixo na faixa das 18h, como o registrado por A Nobreza do Amor, em 2026. O segundo capítulo, portanto, oferece um primeiro sinal positivo, mas ainda não permite concluir que a repercussão negativa se converterá em vantagem duradoura.

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O próximo desafio da novela será sustentar os índices de audiência depois que a repercussão inicial perder força. Mais do que atrair espectadores pela controvérsia, a produção precisará conquistar o público pelo desenvolvimento da história e pela construção de seus personagens. A evolução dos números nos próximos capítulos indicará se a polêmica foi um impulso pontual ou se ajudou a consolidar o interesse pela trama.

Qual é a história de Lá Na Minha Terra:

Lá na Minha Terra segue a jornada de Rosenda (Dira Paes), uma pequena pecuarista com raízes hereditárias em Lavra Seca, que criou sozinha seus cinco filhos, Maria Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro), após o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela promete atravessar o país em busca da verdade e descobre que ele vive em São Paulo sob o nome de Cesário, cercado de luxo e ao lado de Ismália (Camila Morgado). A partir daí, Rosenda inicia uma saga de reencontro consigo mesma, marcada por abandono, perdão e pertencimento.

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Ambientação

A novela é ambientada na fictícia Lavra Seca, mas teve gravações na Chapada Diamantina, na Bahia, que foi escolhida como cenário principal da novela por suas paisagens naturais exuberantes. As gravações passaram por alguns dos pontos turísticos mais famosos da região, como: Mirante do Camelo, Gerais do Dandá, Cachoeira dos Mosquitos, Morro do Pai Inácio, Gruta Lapa Doce, Gruta Torrinha.

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