O efeito do Nobel de Literatura na lista de livros mais vendidos

Após a Academia Sueca nomear a escritora sul-coreana Han Kang como Nobel da Literatura de 2024, há três semanas, as vendas de seu romance A Vegetariana dispararam no Brasil. A obra atualmente ocupa o terceiro lugar da lista semanal de livros mais vendidos no país de VEJA na categoria ficção. Na trama, que já foi adaptada pelo cinema sul-coreano, a jovem dona de casa Yeonghye começa a repelir carne e alimentos de origem animal. Para além de se tornar vegetariana, aos poucos, ela almeja se tornar uma planta.

Publicado originalmente em 2007, o livro ganhou uma edição em inglês em 2015 e, no ano seguinte, foi laureado com o Man Booker Prize, um dos principais prêmios literários do Reino Unido. Já no Brasil, A Vegetariana chegou às livrarias em 2018 pela editora Todavia, que também trouxe ao país as obras Atos Humanos e O Livro Branco, ambas de Kang. A escritora também faz sucesso na Coreia do Sul, sua terra natal. Desde que recebeu o Nobel, ela já vendeu mais de 1 milhão de livros no país, revelaram três grandes varejistas sul-coreanos à agência de notícias AFP.

Kang, de 53 anos, é a primeira mulher asiática a conquistar o Nobel de Literatura. Ela nasceu na cidade de Gwangju em 1970, e se mudou para Seul com os pais aos nove anos de idade. Fruto de uma família que prezava as artes, ela se dedicou ao longo da vida à escrita e à música. Começou a carreira literária nos anos 1990, publicando poemas e contos em revistas, e conquistou fama mundial com A Vegetariana. A Todavia confirmou a VEJA que, em data não especificada de 2025, publicará a tradução do trabalho mais recente da autora, Don’t Say Goodbye (“Não Se Despeça”, em tradução livre).

