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Cultura

O efeito colateral da polêmica de Jorge com Nordeste para carreira de Mateus

Shows da dupla foram cancelados após repercussão de apoio do cantor a Flavio Bolsonaro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h13 | Atualizado em 6 nov 2026, 11h14
Homem barbudo com cabelo curto e grisalho, usando camisa estampada clara, canta em microfone preto em palco com luzes alaranjadas desfocadas ao fundo
Mateus, da dupla sertaneja com Jorge (Instagram/Reprodução)
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O efeito colateral da polêmica de Jorge com Nordeste para carreira de Mateus Priorize VEJA no Google

A crise envolvendo os shows de Jorge & Mateus acabou gerando efeitos diferentes para os dois integrantes da dupla sertaneja. Enquanto Jorge enfrenta uma onda de críticas que levaram ao cancelamento de apresentações no Nordeste, Mateus tem recebido o apelo de fãs para investir em uma carreira solo.

Nos comentários de suas publicações no Instagram, internautas passaram a incentivar o cantor a se desvincular do parceiro e seguir sozinho. “Mateus, se quiser lançar carreira solo, estaremos contigo”, escreveu uma seguidora. “Se você vier para o Nordeste sozinho, a gente aceita e ainda oferecemos um cuscuzinho com café preto”, comentou outra. “O Nordeste te ama. Só você”, disparou mais um.

A reação ocorre após o cancelamento de apresentações de Jorge e Mateus nas festas de Réveillon de Recife e Fortaleza. A repercussão negativa foi motivada pelo apoio de Jorge a Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2026 e pela circulação de publicações que atribuíam ao sertanejo declarações ofensivas sobre o Nordeste.

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