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Cultura

O duro relato de vítima contra Russell Brand em audiência: ‘predador sexual’

Comediante foi considerado culpado por um estupro e três agressões sexuais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 9 nov 2026, 11h46
Homem de cabelos longos e barba grisalha, usando óculos escuros e terno marrom com broche de papoula vermelha, em frente a um veículo branco
Russell Brand (Zeynep Demir/Anadolu/Getty Images)
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O duro relato de vítima contra Russell Brand em audiência: ‘predador sexual’ Priorize VEJA no Google

Uma das mulheres que acusam Russell Brand de violência sexual fez uma forte declaração sobre o comediante durante a audiência de sentença realizada nesta segunda-feira, 9, em Londres, para definição da pena. “Russell Brand é um predador sexual que não demonstra nenhum remorso. Só espero que ele não tenha permissão para ferir mais nenhuma mulher”, afirmou a vítima, em depoimento lido pelo promotor.

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A mulher foi agredida sexualmente por Brand em 2005 e relatou que o episódio deixou marcas em sua vida. Segundo a declaração, enquanto o comediante conseguiu seguir em frente, ela continuou convivendo com as consequências da violência. “Isso teve um impacto duradouro na minha vida”, disse, segundo informações divulgadas pela BBC. Ela também contou que, durante anos, ouvir a voz de Brand na televisão ou ver sua imagem a fazia sobressaltar.

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A audiência desta segunda-feira ocorre após Brand ser considerado culpado, na última quinta-feira, 5, por um estupro e três agressões sexuais contra quatro mulheres, em crimes cometidos entre 2004 e 2009. O artista negou as acusações durante o processo.

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