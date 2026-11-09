O duro relato de vítima contra Russell Brand em audiência: ‘predador sexual’

Uma das mulheres que acusam Russell Brand de violência sexual fez uma forte declaração sobre o comediante durante a audiência de sentença realizada nesta segunda-feira, 9, em Londres, para definição da pena. “Russell Brand é um predador sexual que não demonstra nenhum remorso. Só espero que ele não tenha permissão para ferir mais nenhuma mulher”, afirmou a vítima, em depoimento lido pelo promotor.

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A mulher foi agredida sexualmente por Brand em 2005 e relatou que o episódio deixou marcas em sua vida. Segundo a declaração, enquanto o comediante conseguiu seguir em frente, ela continuou convivendo com as consequências da violência. “Isso teve um impacto duradouro na minha vida”, disse, segundo informações divulgadas pela BBC. Ela também contou que, durante anos, ouvir a voz de Brand na televisão ou ver sua imagem a fazia sobressaltar.

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A audiência desta segunda-feira ocorre após Brand ser considerado culpado, na última quinta-feira, 5, por um estupro e três agressões sexuais contra quatro mulheres, em crimes cometidos entre 2004 e 2009. O artista negou as acusações durante o processo.