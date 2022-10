O duro recado do marido de Sasha Meneghel a cristãos que apoiam Bolsonaro

Atualizado em 25 out 2022, 12h09 - Publicado em 25 out 2022, 11h53

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 25 out 2022, 12h09 - Publicado em 25 out 2022, 11h53

Casado com Sasha Meneghel, o cantor gospel João Figueiredo mandou um duro recado aos cristãos que votam em Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. O evangélico lamentou a ligação entre o político e o cristianismo e avisou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como a família de Xuxa, que compartilhou a declaração do genro no Instagram. Figueiredo foi questionado por um seguidor anônimo sobre ele ser cristão e votar na esquerda. “Como pode?”, perguntou o fã.

“Eu não ia abrir [a ferramenta do Instagram] caixinha de pergunta pra falar sobre isso, mas isso daqui [a pergunta] representa pra mim um dos maiores problemas do bolsonarismo no Brasil: a associação de Bolsonaro a Jesus, a associação da fé à devoção ‘obrigatória’ a Bolsonaro. Sou completamente contra isso. Eu sou cristão e não voto em Bolsonaro. Eu sou cristão porque eu amo a Jesus, sou crente em Jesus e não ao Bolsonaro. E se você é cristão como eu e não vota em Bolsonaro, quero te dizer: não deixe ninguém nunca pôr esse peso em você, dizendo que você é menos cristão por não apoiar as atrocidades desse governo atual, então você é livre pra votar em quem você quiser. E você é livre pra ser cristão e amar Jesus e não apoiar o Bolsonaro”, avisou o artista. “Jesus é amor”, escreveu Xuxa na legenda de sua publicação. Confira: