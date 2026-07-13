O drama real de Sam Neill: astro de ‘Jurassic Park’ reencontrou filho 25 anos após entregá-lo para adoção

Astro da franquia Jurassic Park, Sam Neill (1947-2026) nunca escondeu que um dos capítulos mais dramáticos de sua vida aconteceu longe das câmeras. Pai de quatro filhos e avô de oito netos, o ator costumava falar com franqueza sobre a decisão de entregar o primogênito, Andrew, para adoção em 1969, quando tinha pouco mais de 20 anos e acreditava não estar preparado para assumir a paternidade.

O reencontro entre pai e filho só aconteceu 25 anos depois, em 1994. Em entrevista ao jornal britânico The Times, Neill afirmou que a aproximação ocorreu de forma natural, sem o drama frequentemente retratado em filmes e programas de televisão. Segundo ele, o processo foi conduzido por dois adultos em busca de reconstruir uma relação interrompida pelo tempo. “Esses reencontros costumam ser retratados como algo sentimental e dramático, mas não há nada de sentimental neles. Ninguém chora nos braços de ninguém. É algo muito mais adulto. Se pudesse dar um conselho ao meu eu de 20 anos, seria o seguinte: ‘Você é mais capaz do que pensa’.”, relatou o americano.

Quando voltou a conviver com Andrew, Neill já havia formado uma nova família. O ator teve o filho Tim durante o casamento com a atriz Lisa Harrow, relação que durou onze anos. Depois, casou-se com a maquiadora Noriko Watanabe, com quem teve Elena e passou a criar também Maiko, filha dela de um relacionamento anterior. A união terminou em 2017.

Ao longo dos anos, Neill também refletiu sobre os desafios da criação dos filhos e o impacto da carreira em sua vida familiar. Em entrevistas, admitiu que boa parte de sua experiência como pai foi marcada pela ausência provocada pelas constantes viagens de trabalho. Ainda assim, evitava transformar essa realidade em culpa permanente, afirmando que não existia uma fórmula para exercer a paternidade.

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O próprio Tim Neill saiu em defesa do pai ao comentar o assunto em uma entrevista à emissora australiana ABC. Para ele, trabalhar longe de casa nunca diminuiu o vínculo familiar. “Há coisas piores que um pai pode fazer do que estar trabalhando fora”, afirmou. O filho descreveu o ator como um bom pai e destacou que, hoje, Sam Neill exerce com entusiasmo o papel de avô, carinhosamente chamado pelos netos de “Grad”.

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