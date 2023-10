O drama do ator israelense sequestrado com filhas de 3 anos pelo Hamas

O ator israelense David Cunio está desaparecido junto com sua esposa e as filhas gêmeas do casal, de 3 anos, desde o sábado, 7. Parentes do artista suspeitam que a família tenha sido sequestrada pelo Hamas, grupo terrorista da Palestina, que fez mais de 150 reféns. Cunio morava em Nir Oz, no sul de Israel, região atacada. O ator estrelou o filme Youth (2013) ao lado de seu irmão gêmeo, Eitan Cunio. Cunhado do intérprete, Aharon Aloni disse à CNN que Cunio acordou ao som de bombas na manhã de sábado e se refugiou no bunker de sua casa ao lado da esposa, Sharon, das filhas, de Danielle, uma irmã de Sharon, e a sobrinha Amélia, de 5 anos. O Hamas, entretanto, incendiou o local, obrigando a família a sair do abrigo. Desde então, não se tem mais contato com David.

“Acordamos no sábado com alarmes e ligamos para ele. Eles nos disseram que estavam na sala segura e que haviam terroristas na região, os quais podiam ouvir da casa de seus vizinhos. Depois de 10 ou 20 minutos, eles ouviram terroristas em sua casa e não tinham certeza se conseguiriam sobreviver. Eles disseram ‘eu te amo’. Mais tarde recebemos uma mensagem de que estavam deixando a casa e foi a última vez que tive notícias deles”, disse Aloni. “Toda esta situação não é militar contra militar. É um exército – nada menos que isso, o Hamas é um exército – contra civis. Mães, irmãs, filhos, minhas sobrinhas de 3 anos, minha sobrinha de 5 anos estão lá. Tudo o que eu quero é vê-los novamente”, completou.

O ataque de sábado – que também resultou na morte de centenas de jovens em um festival de música promovido próximo à Faixa de Gaza – foi o mais mortal da história de Israel e o pior ataque contra judeus desde o Holocausto. Mais de 1.000 vítimas foram confirmadas como mortas, enquanto mais de 2.000 ficaram feridas.

Em entrevista à Variety, o diretor de Youth, Tom Shoval lamentou o ocorrido. “Este pesadelo aconteceu neste sábado e não temos muitas informações sobre onde eles estão e presumimos que estejam detidos em Gaza. Espero que sejam libertados em breve e que nada pior tenha acontecido a eles”, declarou o cineasta. “É crucial e importante a rapidez para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para libertar estes reféns, que incluem crianças e idosos, e trazê-los para casa. Esta é uma verdadeira emergência”, suplicou Shoval aos governos do Ocidente.

