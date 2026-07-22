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Cultura

O drama de Luiz Carlos Barreto com a morte do filho após dez anos de luta

Produtor faleceu nesta quarta-feira, 22

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 11h40 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h07
À esquerda, um homem idoso de cabelos brancos e camisa vermelha, em perfil, olhando para a direita. À direita, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, deitado, olhando para cima com expressão séria
Luiz Carlos Barreto e o filho Fábio Barreto (Divulgação/Folhapress)
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O drama de Luiz Carlos Barreto com a morte do filho após dez anos de luta Priorizar nos meus resultados Google

Luiz Carlos Barreto, que morreu aos 98 anos, nesta quarta-feira, 22, viveu um dos momentos mais dolorosos de sua vida em 2019, quando perdeu o filho Fábio Barreto, também cineasta, aos 62 anos.

Diretor de filmes como O Quatrilho, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996, e Lula, o Filho do Brasil, Fábio sofreu um grave acidente de carro em dezembro de 2009, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele teve traumatismo craniano e entrou em coma, condição da qual nunca mais se recuperou. Durante quase dez anos, permaneceu sob cuidados médicos e da família.

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A perda foi considerada um dos episódios mais difíceis da história da família Barreto, uma das mais influentes do audiovisual brasileiro. Mesmo após a morte do filho, Luiz Carlos seguiu acompanhando a trajetória da LC Barreto, produtora que fundou ao lado da esposa e que revelou gerações de cineastas brasileiros.

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