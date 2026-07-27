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Cultura

O drama de filha de Ana Maria Braga na Justiça contra o ex-marido

Mariana Maffeis colocou fim ao casamento com o colombiano Badarik González

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h37
À esquerda, uma mulher de cabelo castanho e camisa listrada, com a mão na testa, parece pensativa. À direita, a mesma mulher sorri ao lado de um homem barbudo, que a abraça, ambos em roupas casuais
Filha de Ana Maria Braga anuncia divórcio e toma medida contra ex-marido -  (Reprodução/Instagram)
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Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, pôs fim ao casamento com o colombiano Badarik González há dois meses. Mas o término não foi nada amigável. A empresária precisou pedir medida protetiva contra o ex. O ex-casal teve dois filhos. De acordo com Extra, os dois só se falam por meio de advogados.

Em uma live nas redes sociais, o colombiano, que trabalha como professor de ioga, chorou ao falar que deve manter distância da ex-mulher por conta da medida protetiva contra ele e disse que não pode ver os dois filhos. “O que estão dizendo para eles? Não estou na Colômbia, estou no Brasil. Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão (…) Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos”, disse, aos prantos.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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