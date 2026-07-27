O drama de filha de Ana Maria Braga na Justiça contra o ex-marido

Ler Resumo





A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, se separou do marido Badarik González e solicitou medida protetiva contra ele. O ex-marido, em live, chorou ao relatar que está impedido de ver os filhos, questionando a decisão e pedindo uma investigação. Entenda os detalhes do divórcio conturbado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, pôs fim ao casamento com o colombiano Badarik González há dois meses. Mas o término não foi nada amigável. A empresária precisou pedir medida protetiva contra o ex. O ex-casal teve dois filhos. De acordo com Extra, os dois só se falam por meio de advogados.

Em uma live nas redes sociais, o colombiano, que trabalha como professor de ioga, chorou ao falar que deve manter distância da ex-mulher por conta da medida protetiva contra ele e disse que não pode ver os dois filhos. “O que estão dizendo para eles? Não estou na Colômbia, estou no Brasil. Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão (…) Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos”, disse, aos prantos.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade