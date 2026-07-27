O drama de filha de Ana Maria Braga na Justiça contra o ex-marido
Mariana Maffeis colocou fim ao casamento com o colombiano Badarik González
Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, pôs fim ao casamento com o colombiano Badarik González há dois meses. Mas o término não foi nada amigável. A empresária precisou pedir medida protetiva contra o ex. O ex-casal teve dois filhos. De acordo com Extra, os dois só se falam por meio de advogados.
Em uma live nas redes sociais, o colombiano, que trabalha como professor de ioga, chorou ao falar que deve manter distância da ex-mulher por conta da medida protetiva contra ele e disse que não pode ver os dois filhos. “O que estão dizendo para eles? Não estou na Colômbia, estou no Brasil. Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão (…) Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos”, disse, aos prantos.
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