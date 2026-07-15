O dilema de Anya Taylor-Joy na torcida de Inglaterra x Argentina

Escalada para o novo filme da franquia de O Senhor dos Anéis, a atriz Anya Taylor-Joy deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias após ter revelado que nunca leu os livros da obra de J.R.R. Tolkien. Nesta segunda-feira, 13, ela voltou a dividir opiniões ao contar sobre seu dilema de torcida para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à Associated Press, a atriz, que passou parte da infância entre a Argentina e a Inglaterra, revelou para quem irá torcer no jogo desta quarta-feira, 15, que acontece a partir das 16h (horário de Brasília). “Há muito estresse em casa atualmente”, brincou. “Meu avô trabalhou nas relações anglo-argentinas, então eu acho que meu coração está com a Argentina. Mas, se formos perder, fico feliz que seja para a Inglaterra”, disse Anya.

Em resposta à fala da atriz, internautas brasileiros expressaram a frustração pela escolha da torcida: “Ninguém é perfeito”, comentou um perfil no Instagram. “Ah, faça me o favor Anya”, escreveu outro. Nascida em Miami, nos Estados Unidos, Anya se mudou para a Argentina com os pais ainda muito jovem, onde viveu até os seis anos. Filha de pai argentino e de mãe zambiana (nascida na Zâmbia), a atriz passou parte da vida se deslocando entre a Inglaterra, para onde se mudou aos seis anos, e a nação do pai.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade