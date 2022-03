O difícil estado de Bruce Willis nas filmagens por causa de doença

Na última quarta-feira, 30, a família do astro Bruce Willis anunciou o afastamento do ator do trabalho no cinema em decorrência do diagnóstico de afasia. Trata-se de um transtorno de linguagem causado por dano cerebral, que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Depois do anúncio, diretores que trabalharam com Willis nos últimos anos falaram ao jornal Los Angeles Times sobre as preocupações ao lidar com a doença do ator nos sets de filmagem. A incapacidade de Willis de lembrar suas falas, por exemplo, era recorrente.

O diretor Mike Burns conta que foi solicitado a reduzir as linhas do ator no filme Fuga da Morte, lançado no ano passado. Cerca de cinco páginas das falas dele foram cortadas, além de abreviarem os diálogos para que não houvesse monólogos. “Depois do primeiro dia de trabalho com Bruce, pude ver em primeira mão e percebi que o problema em jogo era maior, entendi por que haviam me pedido para encurtar suas falas”, disse Burns. Ele também foi encarregado de filmar todos as cenas de diálogos do ator, que somavam cerca de 25 páginas do roteiro, em um único dia.

Burns dirigiu outro filme de Willis em sequência, Wrong Place, sob a promessa de que ele atuaria melhor daquela vez. “Eu não achei que ele foi melhor; achei que foi pior. Depois que terminamos, eu disse: ‘Chega. Eu não vou fazer nenhum outro filme de Bruce Willis.’ Estou aliviado que ele está tirando uma folga”, contou Burns ao jornal. O diretor Jesse V. Johnson também chegou a recusar outros convites depois de trabalhar em White Elephant com Willis. “Somos todos fãs de Bruce Willis, e o arranjo parecia errado e um final bastante triste para uma carreira incrível, com o qual nenhum de nós se sentiu confortável”, disse em nome da equipe.

O jornal ainda revelou que, nos últimos anos, as filmagens do ator foram limitadas a dois dias. Contratado para trabalhar oito horas por dia, acabava trabalhando apenas quatro, segundo fontes de produção. Também apontam que Willis chegou a receber suas falas através de um fone de ouvido e já precisou ser substituído por um dublê de corpo em cenas de ação nas quais, a princípio, iria aparecer. Em janeiro de 2020, um incidente no set de filmagens de Difícil de Matar deixou a equipe abalada. Willis teria disparado uma arma carregada com festim na hora errada. A atriz Lala Kent deveria receber uma deixa verbal de Willis para se abaixar, mas o ator nunca disse a fala e Kent não conseguiu se esquivar. No segundo take, Willis se esqueceu de novo. Não houve feridos no set.