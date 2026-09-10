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Cultura

O dia que Guilherme Piva precisou dizer ‘não’ para a grande chance de sua vida

Aos 52 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h00 | Atualizado em 10 set 2026, 14h11
Homem de cabelo ruivo, barba e óculos redondos, vestindo terno vinho e gravata marrom, sorri para uma mulher de costas com cabelo castanho preso em rabo de cavalo, em um ambiente com armários azuis e detalhes dourados
Guilherme Piva é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (Reprodução/TV Globo)
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Edvaldo, o faz-tudo da mansão do clã Brandão de Quem ama cuida, vivido por Guilherme Piva, 52 anos, é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Na conversa, o ator faz um balanço da carreira e conta o que o teatro lhe deu em detrimento da televisão.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“O know-how, eu acho. Ele me preparou para a televisão. Quando fui fazer minha primeira novela, Xica da Silva, (o diretor) Alexandre Avancini me viu numa peça infantil e me chamou para um teste. Fiz e passei. Só que estava produzindo uma peça, minha primeira peça de produção, O Submarino, que o Miguel Falabella escreveu. Já estava com a peça toda engatilhada para a estreia, botando dinheiro meu. Falei para o Avancini que não podia entrar na novela. Fiquei arrasado. No último fim de semana da peça, ele me ligou: ‘Estou com uma questão com um ator aqui, queria muito que você viesse aqui amanhã de manhã conversar comigo’. ”

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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