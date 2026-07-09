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Cultura

O dia em que um grito de raiva mudou a vida de Bonnie Tyler

Voz dos hits 'Total Eclipse of the Heart' e 'Holding Out for a Hero' morreu nesta quarta-feira, 8, aos 75 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 08h55 | Atualizado em 9 jul 2026, 09h00
Cantora loira de olhos azuis, com maquiagem forte, usando blusa preta brilhante e brincos, cantando em um microfone prateado. O fundo é azul escuro com luzes desfocadas e formas brancas que parecem flores
Bonnie Tyler estava internada em um hospital de Faro, no sul de Portugal, desde 30 de abril (Jean-Jacques BERNIER/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Nesta quarta-feira, 8, morreu a cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos. A artista havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência em maio que a levou a coma induzido, retomou a consciência em junho e continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada.

Tyler será lembrada não só por cantar grandes sucessos dos anos 1980, mas por tê-los moldado com seu característico timbre rouco. Nada disso aconteceria, contudo, caso ela não tivesse se rendido a um grito de raiva em 1977.

Em fevereiro daquele ano, Bonnie lançou seu disco de estreia com a RCA Records, The World Starts Tonight, mas não conseguiu figurar nas paradas do Reino Unido. Já frustrada, ela logo descobriu a presença de nódulos em suas cordas vocais e se submeteu à cirurgia. Para que a recuperação fosse completamente bem-sucedida, eram necessárias seis semanas de repouso vocal, mas a cantora não aguentou.

Certo dia, ela esqueceu de levar morangos para o irmão, que estava internado devido a uma fratura na perna, e ficou possessa ao pensar que teria que voltar para casa. Impulsiva, Tyler deixou escapar o grito que mudou sua voz eternamente. “Sempre fui um pouco rouca, mas, como brincou o produtor David Mackay, agora eu soava como um Rod Stewart mulher”, escreveu ela na autobiografia Straight from the Heart, publicada em 2023.

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Segundo a cantora, suas cordas vocais não sofreram algum dano permanente pior por um triz. Nos anos seguintes, ela percebeu que o novo tom era um diferencial.

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