O dia em que Tico Santa Cruz trabalhou como voluntário no Rock in Rio

O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, fez um desabafo sobre sua relação com o Rock in Rio e lembrou como o sonho de participar do festival começou ainda na adolescência. Atração do Palco Sunset nesta sexta-feira, 4, o músico contou que almejava se apresentar no evento desde 1991 — um fascínio que, dez anos depois, o levou a retornar ao festival, mas em outra função: como voluntário.

“Em 2001, eu voltei aqui trabalhando como voluntário, trabalhando como as pessoas que estão aqui fazendo o festival acontecer”, contou. O músico está em sua segunda participação no Rock in Rio. A primeira aconteceu em 2011, quando se apresentou pela primeira vez no festival.

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