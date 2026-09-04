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Cultura

O dia em que Tico Santa Cruz trabalhou como voluntário no Rock in Rio

Vocalista do Detonautas sobe ao Palco Sunset nesta sexta-feira, 4

Por Flávio Monteiro 4 set 2026, 18h26
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O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz (ALEX WOLOCH/Divulgação)
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O dia em que Tico Santa Cruz trabalhou como voluntário no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, fez um desabafo sobre sua relação com o Rock in Rio e lembrou como o sonho de participar do festival começou ainda na adolescência. Atração do Palco Sunset nesta sexta-feira, 4, o músico contou que almejava se apresentar no evento desde 1991 — um fascínio que, dez anos depois, o levou a retornar ao festival, mas em outra função: como voluntário.

“Em 2001, eu voltei aqui trabalhando como voluntário, trabalhando como as pessoas que estão aqui fazendo o festival acontecer”, contou. O músico está em sua segunda participação no Rock in Rio. A primeira aconteceu em 2011, quando se apresentou pela primeira vez no festival.

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