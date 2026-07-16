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Cultura

O dia em que Renato Machado cobriu a morte do homem mais importante da Globo

Jornalista marcante da emissora faleceu nesta quarta-feira, aos 83 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 16h03 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h17
Apresentador de telejornal, homem de cabelos grisalhos e óculos, terno escuro e gravata azul, gesticula com as mãos sobre uma bancada. Ao fundo, uma imagem de Roberto Marinho e o logotipo da TV Globo, com a manchete Morre o jornalista Roberto Marinho
Renato Machado: jornalista apresentou JN dedicado a Roberto Marinho ao lado de William Bonner (Reprodução/TV Globo)
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No dia 7 de agosto de 2003, o jornalista Renato Machado morto nesta quinta-feira, aos 83 anos — abriu o Jornal Nacional que entraria para a história como um dos mais importantes da emissora carioca. “O Jornal Nacional está começando agora, com a despedida de seu criador”, entoou ele ao anunciar a edição especial dedicada ao fundador da emissora, Roberto Marinho, que morrera na noite anterior, aos 98 anos.

Naquele dia, Machado substituiu Fátima Bernardes no noticiário noturno, depois que a âncora perdeu a voz em meio à cobertura intensa do dia. Com isso, coube a Machado, ao lado de William Bonner, comandar a despedida do fundador da emissora no JN, em uma edição recheada de homenagens, retrospectivas e informações que mostraram “como o Brasil se despediu do criador das Organizações Globo”.

Ao final daquela edição, Machado ficou leu um editorial de despedida em nome dos funcionários da emissora, reforçando o compromisso com as ideias de Marinho. Depois, coube a William Bonner dar voz à carta escrita pelos filhos do fundador da emissora, se emocionando por diversas vezes durante o texto. Ao final, o programa foi encerrado  com a redação em silêncio, sem a tradicional música de fechamento.

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A carreira longeva de Renato Machado na Globo

Contratado pela Globo em 1982, depois de 13 anos como repórter no Jornal do Brasil, Machado construiu uma carreira de mais de quatro décadas na emissora. Lá, apresentou noticiários diversos, incluindo o Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV, além de integrar o rodízio da bancada do Jornal Nacional e comandar reportagens especiais no Globo Repórter.

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A jornada, no entanto, começou de microfone na mão: sua primeira função no canal foi como correspondente internacional em Londres, cobrindo eventos históricos como a guerra das Malvinas, os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil em 1988, passou  atuar como repórter especial da emissora. Chegou a ir para a TV Manchete em 1990, mas retornou à Globo no ano seguinte, com reportagens especiais para o Globo Repórter.

Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos e terno cinza, camisa azul clara e gravata amarela de bolinhas pretas, sorri para a câmera. Ele está sentado em uma bancada de madeira escura, com uma caneta na mão direita, e um lenço azul claro no bolso do paletó. Ao fundo, uma parede com ripas horizontais de madeira clara
Renato Machado no Bom Dia Brasil: jornalista reformulou o noticiário matinal (Reprodução/TV Globo)
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Em 1996, assumiu o Bom Dia Brasil, onde permaneceu até 2011. Como apresentador e editor-chefe, deu nova cara ao telejornal, incentivando a adoção de um jornalismo mais dinâmico, com interações entre os apresentadores, entradas ao vivo e um formato que ia além da tradicional bancada. “Havia a necessidade de ter uma conversa um pouco mais informal, para que o telespectador acordasse e não tivesse o impacto de um noticiário lido, e sim conversado”, disse ele ao Memória Globo.

Depois dos anos como âncora e editor-chefe, retornou ao seu posto de correspondente internacional e, a partir de 2016, voltou para o Rio de Janeiro para uma nova temporada como repórter especial — função que manteve até se despedir da Globo em 2021, quando se aposentou da televisão aos 78 anos.

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Ao falar sobre o telejornalismo, destacava sempre a necessidade de conhecimento amplo e o acúmulo de curiosidades “sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição”. “É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra”, reconheceu ele, que ajudou a remodelar o formato do noticiário da maior emissora do Brasil.

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