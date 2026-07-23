O dia em que Barretão negociou liberação de filme com ditador brasileiro

Um dos principais nomes do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto morreu na última quarta-feira, 22, aos 98 anos de idade. Relembrando a posição do pai como um homem sempre aberto ao diálogo, Paula Barreto falou à coluna GENTE sobre a vez em que Barretão teve que conversar com a família do ditador Ernesto Geisel para conseguir liberar o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976.

“Eu lembro que, na época, o Dona Flor foi esquartejado pela censura. A primeira censura que saiu tinha 42 cortes. Acabava com o filme. Ele pegou um avião e foi para Brasília. Ficou lá uma semana tentando mostrar o filme para a mulher e a filha do Geisel. Ele conseguiu mostrar o filme para as duas. As duas adoraram e ajudaram a defender o filme. E o filme foi liberado com cinco cortes. Então, você tem que conversar com todo mundo”, contou.

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