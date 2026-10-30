O detalhe que chamou atenção em foto de Eliana com filho

A apresentadora Eliana Michaelichen recebeu seu filho, Arthur, durante a gravação da vinheta de final de ano da TV Globo, nesta quinta-feira, 29. “Hoje o trabalho teve um gostinho especial. Arthur veio participar da comemoração de final de ano e eu me senti, absolutamente, completa”, disse. O jovem de 14 anos chamou a atenção em um registro no qual aparece ao lado da mãe, com muitos falando sobre sua altura.

“Meu Deus, ele está um adolescente”, escreveu a atriz Maísa, enquanto um fã apontou: “Socorro, como ele está grande”. Arthur é o filho mais velho de Eliana, fruto da relação entre a apresentadora e o produtor musical João Marcello Bôscoli. O jovem também é neto de Elis Regina, mãe de seu pai.

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