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Cultura

O detalhe que chamou atenção em foto de Eliana com filho

Apresentadora surgiu em registro com Arthur, de 14 anos

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 16h37 | Atualizado em 30 out 2026, 17h13
Mulher loira de blusa verde esmeralda com gola alta e um jovem de cabelo castanho e camisa polo branca posam sorrindo para a câmera, com fundo escuro e detalhes dourados
Eliana Michaelichen e seu filho, Arthur (Reprodução/Instagram)
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A apresentadora Eliana Michaelichen recebeu seu filho, Arthur, durante a gravação da vinheta de final de ano da TV Globo, nesta quinta-feira, 29. “Hoje o trabalho teve um gostinho especial. Arthur veio participar da comemoração de final de ano e eu me senti, absolutamente, completa”, disse. O jovem de 14 anos chamou a atenção em um registro no qual aparece ao lado da mãe, com muitos falando sobre sua altura.

“Meu Deus, ele está um adolescente”, escreveu a atriz Maísa, enquanto um fã apontou: “Socorro, como ele está grande”. Arthur é o filho mais velho de Eliana, fruto da relação entre a apresentadora e o produtor musical João Marcello Bôscoli. O jovem também é neto de Elis Regina, mãe de seu pai.

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