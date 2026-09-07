O detalhe na sensualidade de Luísa Sonza que ferve Rock in Rio sob 18 graus
Cantora abriu o Palco Mundo nesta segunda-feira, 7
Luísa Sonza começou sua apresentação no Rock in Rio na tarde desta segunda-feira, 7, para um público ainda pequeno, que foge do frio de 18 graus na cidade. A cantora usou de sua arma fatal, a sensualidade, para atrair a multidão ao Palco Mundo. Deixando transparecer a lateral da lingerie, Luísa usou e abusou das coreografias em show que conta com a participação de Roberto Menescal.
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