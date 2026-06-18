O detalhe em ‘Quem Ama Cuida’ que remete à disputa bilionária da vida real
Cenas exibidas nos últimos dias chamaram atenção por relação com batalha judicial verdadeira
Nem todos os telespectadores perceberam, mas uma das cenas mais recentes de Quem Ama Cuida escondeu uma referência direta a um caso real que ganhou os holofotes nos últimos meses. No julgamento que pode definir o futuro de Adriana (Leticia Colin), mocinha da novela das 9, a vilã Pilar (Isabel Teixeira) apareceu usando uma blusa branca de renda com gola alta que reproduz o figurino de Suzuki, nome adotado por Sônia Soares, em seu depoimento para a série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley.
A escolha não foi apenas estética. Assim como a personagem da novela, Suzuki ficou no centro de uma disputa judicial envolvendo o controle da fortuna de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas que está em coma desde 2016 após sofrer um AVC. A semelhança entre os dois casos parece ter inspirado os roteiristas da trama a criar um paralelo visual entre ficção e realidade.
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Na novela das 9, Pilar trava uma guerra para assumir o controle dos bens do irmão, Arthur (Antonio Fagundes), e já chegou a recorrer à Justiça para tentar interditá-lo e administrar seu patrimônio. Já na vida real, Suzuki é uma ex-funcionária da empresária que afirma que as duas mantinham uma relação além da profissional. Na Justiça, ela busca o reconhecimento como companheira para ter direitos sobre o patrimônio de Harley.
Por ser um dos principais motores da trama, a ambição da personagem de Quem Ama Cuida reforça a conexão com a história real que serviu de referência para o figurino. Até o momento, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto não se manifestaram sobre a suposta referência.