O detalhe em ‘Quem Ama Cuida’ que remete à disputa bilionária da vida real

Nem todos os telespectadores perceberam, mas uma das cenas mais recentes de Quem Ama Cuida escondeu uma referência direta a um caso real que ganhou os holofotes nos últimos meses. No julgamento que pode definir o futuro de Adriana (Leticia Colin), mocinha da novela das 9, a vilã Pilar (Isabel Teixeira) apareceu usando uma blusa branca de renda com gola alta que reproduz o figurino de Suzuki, nome adotado por Sônia Soares, em seu depoimento para a série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley.

A escolha não foi apenas estética. Assim como a personagem da novela, Suzuki ficou no centro de uma disputa judicial envolvendo o controle da fortuna de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas que está em coma desde 2016 após sofrer um AVC. A semelhança entre os dois casos parece ter inspirado os roteiristas da trama a criar um paralelo visual entre ficção e realidade.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Na novela das 9, Pilar trava uma guerra para assumir o controle dos bens do irmão, Arthur (Antonio Fagundes), e já chegou a recorrer à Justiça para tentar interditá-lo e administrar seu patrimônio. Já na vida real, Suzuki é uma ex-funcionária da empresária que afirma que as duas mantinham uma relação além da profissional. Na Justiça, ela busca o reconhecimento como companheira para ter direitos sobre o patrimônio de Harley.

Continua após a publicidade

Por ser um dos principais motores da trama, a ambição da personagem de Quem Ama Cuida reforça a conexão com a história real que serviu de referência para o figurino. Até o momento, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto não se manifestaram sobre a suposta referência.

Continua após a publicidade