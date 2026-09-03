O destino ingrato de milhares de cartas enviadas a Xuxa, segundo Boni

O ex-vice-presidente de operações da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou que toneladas de cartas enviadas pelos fãs de Xuxa à apresentadora foram doadas para reciclagem. Em publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 3, Boni afirmou que a medida foi uma necessidade devido ao número de escritos enviados à apresentadora.

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“A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão. Mas não um galpãozinho. Um galpão com empilhadeira, com prateleiras, 12 funcionários para cuidar das cartas. Uma coisa brutal!”, disse. Inicialmente, a ideia era queimar as cartas, mas isso mudou quando o próprio Boni sugeriu a possibilidade de reciclagem.

“Vamos pesar isso aí e vender como papel reciclável e aproveitar esse dinheiro e doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolhesse”, explicou. A medida foi aplicada, e uma quantidade enorme de cartas enviadas para a apresentadora foram vendidas para a reciclagem. Segundo o apresentador, o dinheiro foi destinado a uma instituição de caridade escolhida pela Rainha dos Baixinhos.

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