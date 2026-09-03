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Cultura

O destino ingrato de milhares de cartas enviadas a Xuxa, segundo Boni

Ex-vice-presidente de operações da Globo afirmou que o volume de escritos era grande o suficiente para encher um galpão

Por Flávio Monteiro 3 set 2026, 14h17
Xuxa, loira de rabo de cavalo com bolas coloridas, canta no microfone, vestindo top e saia brancos com estampas de frutas vermelhas e azuis. Ao lado, uma assistente de chapéu e uniforme de banda militar vermelho. No fundo, público e cenário colorido com arco-íris e bandeiras
Xuxa no 'Xou da Xuxa' (Reprodução/TV Globo)
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O ex-vice-presidente de operações da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou que toneladas de cartas enviadas pelos fãs de Xuxa à apresentadora foram doadas para reciclagem. Em publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 3, Boni afirmou que a medida foi uma necessidade devido ao número de escritos enviados à apresentadora.

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“A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão. Mas não um galpãozinho. Um galpão com empilhadeira, com prateleiras, 12 funcionários para cuidar das cartas. Uma coisa brutal!”, disse. Inicialmente, a ideia era queimar as cartas, mas isso mudou quando o próprio Boni sugeriu a possibilidade de reciclagem.

“Vamos pesar isso aí e vender como papel reciclável e aproveitar esse dinheiro e doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolhesse”, explicou. A medida foi aplicada, e uma quantidade enorme de cartas enviadas para a apresentadora foram vendidas para a reciclagem. Segundo o apresentador, o dinheiro foi destinado a uma instituição de caridade escolhida pela Rainha dos Baixinhos.

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