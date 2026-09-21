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Cultura

O destino inesperado de presente que Taís Araujo deu a Lázaro Ramos

Atores lembraram episódio do início da relação

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h59 | Atualizado em 21 set 2026, 12h13
Taís Araújo e Lázaro Ramos
Taís Araújo e Lázaro Ramos (Reprodução/Instagram)
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O destino inesperado de presente que Taís Araujo deu a Lázaro Ramos Priorizar nos meus resultados Google

Taís Araujo e Lázaro Ramos relembraram uma história curiosa do início do relacionamento. Em 2004, quando os dois começaram a se aproximar nos bastidores de Da Cor do Pecado, a atriz recebeu rosas vermelhas do ator. Como ainda estava noiva, decidiu retribuir o gesto com um buquê de girassóis. Este, no entanto, acabou tendo um destino inesperado.

Lázaro, que na época também se relacionava com outra mulher, levou as flores consigo para encontrá-la. Ao ser questionado sobre a origem do buquê, ficou nervoso e decidiu entregar o presente a ela. “Eu fiquei nervoso, eu não soube o que falar”, contou ele, durante participação no Em Família, da Globo.

Taís só descobriu o que havia acontecido posteriormente. “Ele te deu o buquê de girassóis e ele passou o buquê para a frente, ele deu para a menina”, relatou a atriz ao lembrar o comentário que ouviu de uma amiga. Taís e Lázaro estão juntos há mais de duas décadas e são pais de João Vicente e Maria Antônia.

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