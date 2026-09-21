O destino inesperado de presente que Taís Araujo deu a Lázaro Ramos

Ler Resumo





Taís Araujo e Lázaro Ramos compartilharam uma divertida história do início do namoro. Em 2004, Taís retribuiu as rosas de Lázaro com girassóis, que ele, nervoso e comprometido, acabou dando a outra mulher. A atriz só descobriu o inusitado destino das flores depois, criando um momento hilário que marca o casal.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Taís Araujo e Lázaro Ramos relembraram uma história curiosa do início do relacionamento. Em 2004, quando os dois começaram a se aproximar nos bastidores de Da Cor do Pecado, a atriz recebeu rosas vermelhas do ator. Como ainda estava noiva, decidiu retribuir o gesto com um buquê de girassóis. Este, no entanto, acabou tendo um destino inesperado.

Lázaro, que na época também se relacionava com outra mulher, levou as flores consigo para encontrá-la. Ao ser questionado sobre a origem do buquê, ficou nervoso e decidiu entregar o presente a ela. “Eu fiquei nervoso, eu não soube o que falar”, contou ele, durante participação no Em Família, da Globo.

Taís só descobriu o que havia acontecido posteriormente. “Ele te deu o buquê de girassóis e ele passou o buquê para a frente, ele deu para a menina”, relatou a atriz ao lembrar o comentário que ouviu de uma amiga. Taís e Lázaro estão juntos há mais de duas décadas e são pais de João Vicente e Maria Antônia.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade