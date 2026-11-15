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Cultura

O destino dos bebês mais famosos do cinema e da TV; veja como estão hoje as estrelas-mirins

Coluna GENTE relembra os infantes que marcaram o imaginário popular

Por Flávio Monteiro 15 nov 2026, 14h00
Duas imagens lado a lado. À esquerda, duas mulheres adultas, Mary-Kate e Ashley Olsen, com óculos escuros e roupas escuras, caminhando em uma rua arborizada. À direita, as mesmas atrizes quando crianças, abraçadas, vestindo pijamas florais e laços de cabelo rosa
Mary-Kate e Ashley Olsen interpretaram Michelle Tanner, de Três É Demais (Reprodução/Instagram)
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Ter sucesso como ator é algo difícil. Na grande maioria dos casos, exige preparo, talento e um tantinho de sorte. Em outros, porém, o principal requisito é apenas ser “fofinho”. Foi assim que muitos atores-mirins (e bota mirim nisso) garantiram um lugar no imaginário popular ao interpretar bebês célebres em produções bem-sucedidas no país e no exterior. A coluna GENTE relembra os principais nenéns do cinema e da TV e como eles estão agora.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Thiago e Bruno Guimarães – Theo, de Anjo Mau

À esquerda, uma mulher de cabelo escuro e expressão séria segura um bebê loiro com olhos azuis. À direita, dois homens jovens, com barba e cabelo escuro, vestindo camisetas, conversam em um ambiente industrial
Thiago e Bruno Guimarães interpretaram Theo, de Anjo Mau (Reprodução/TV Globo)

Peça central no desenvolvimento da trama de Anjo Mau, o bebê Theo foi interpretado pelos irmãos gêmeos Tiago e Bruno Guimarães. A prática é comum quando se trata de personagens com tão pouca idade, já que há uma série de regulamentações para limitar o tempo das crianças no set. Bruno e Tiago foram descobertos por acaso enquanto estavam em um shopping de Botafogo, no Rio de Janeiro, com a família. Nenhum dos dois seguiu carreira artística. Tiago estudou engenharia elétrica em uma universidade do Mato Grosso, enquanto Bruno se mudou para os Estados Unidos, se formando em Física e Astronomia e atuando como pesquisador na Universidade do Novo México.

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Adam Robert e Jacob Joseph Worton – Bink, de Ninguém Segura Este Bebê

Três fotos lado a lado: um homem barbudo com piercing no nariz e suéter preto, um bebê loiro com bochechas rosadas fazendo bico, e outro homem barbudo com camisa cinza olhando para baixo
Adam Robert e Jacob Joseph Worton interpretaram Bink, de Ninguém Segura Este Bebê (Reprodução/Instagram)

Uma comédia clássica dos anos 90, Ninguém Segura Este Bebê apresenta ao público as trapalhadas do pequeno Bink, filho de pais milionários e que passa a ser perseguido por bandidos. O infante foi interpretado pelos irmãos Adam e Jacob, que, mesmo com a exposição da produção, não seguiram uma carreira à frente das telas. Jacob terminou focando no mundo da gastronomia, estudando ciência dos alimentos na American University of Delaware e, na sequência, engatando uma carreira como chef de cozinha. Adam, por sua vez, formou-se em música, e trabalha no desenvolvimento de projetos relacionados à produção de som.

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Victor Tavares – Marcelinho, de Por Amor

Duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem jovem sorri, de óculos e barba, vestindo jaqueta preta e jeans, em um terraço com vegetação e montanhas ao fundo. À direita, um homem adulto sorridente, de terno e gravata, segura um bebê de bochechas rosadas, acenando para a câmera
Victor Tavares interpretou Marcelinho, de Por Amor (Reprodução/TV Globo)

Filho dos protagonistas de Por Amor, Marcelinho é o único bebê da lista a ser interpretado por apenas um ator. O responsável por dar vida ao pequeno foi Victor Tavares, que encantou e chegou a engatar outros trabalhos na TV Globo, como a minissérie A Muralha. No entanto, após a mudança de sua família para Santa Catarina quando ele tinha cinco anos, o jovem se afastou das telas. “Enquanto eu morava no Rio, cheguei a fazer outros trabalhos para a TV Globo e também como modelo infantil. Mas, quando tinha cinco anos, minha família se mudou para Santa Catarina. Aí perdi todo o contato com a emissora e também com a agência de modelos no qual era agenciado”, afirmou. Atualmente, ele é formado em Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina e mantém um perfil ativo nas redes sociais.

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Mary-Kate e Ashley Olsen – Michelle Tanner, de Três É Demais

Duas imagens lado a lado. À esquerda, duas mulheres adultas, Mary-Kate e Ashley Olsen, com óculos escuros e roupas escuras, caminhando em uma rua arborizada. À direita, as mesmas atrizes quando crianças, abraçadas, vestindo pijamas florais e laços de cabelo rosa
Mary-Kate e Ashley Olsen interpretaram Michelle Tanner, de Três É Demais (Reprodução/Instagram)

Duas das atrizes mirins mais famosas de todos os tempos, Mary-Kate e Ashley Olsen iniciaram suas trajetórias muito cedo, com apenas nove meses de idade. A dupla fez sua estreia na série de TV Três é Demais, onde se revezavam na interpretação da pequena Michelle Tanner, a caçula da família. Embora tenham engatado uma carreira bem-sucedida até os 18 anos de idade, as irmãs deixaram o cinema em 2004, no auge da fama. A razão? Insatisfação com os rumos da carreira como atrizes. Desde então, as gêmeas Olsen passaram a se dedicar à indústria fashion – e foram bem-sucedidas. Sua marca, The Row, chegou a alcançar vendas anuais de 12 milhões de dólares.

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Natã e Andrey Beltrão – Bruninho, de Laços de Família

Colagem de duas fotos: à esquerda, dois homens jovens sorrindo, de óculos escuros e camisetas brancas, um com a mão no ombro do outro, sob céu azul. À direita, uma mulher de cabelo escuro e um bebê loiro, ambos olhando para a direita, com a mulher usando um prendedor de cabelo azul e brincos prateados
Natã e Andrey Beltrão interpretaram Bruninho em Laços de Família (Reprodução/Instagram)

Integrante de um dos núcleos mais interessantes da novela de Manoel Carlos, o pequeno Bruninho foi interpretado pelos gêmeos Natã e Andrey Beltrão. Filhos do militar Sandro Beltrão, nenhum dos dois deu prosseguimento à carreira na frente das telas, optando por uma vida cercada de carros. Andrey se define como um “entusiasta de carros e motocicletas”, enquanto Natã transformou a paixão em profissão, se tornando técnico em manutenção automotiva. Os dois são ativos nas redes sociais e costumam publicar fotos juntos e cercados de veículos.

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