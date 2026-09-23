O destino do vestido de carne crua usado por Lady Gaga em premiação
Peça icônica foi usada pela cantora em 2010
Em 2010, Lady Gaga chocou os presentes no MTV Video Music Awards ao surgir na cerimônia usando um vestido personalizado feito de carne crua. A peça, que se tornou um dos visuais mais marcantes da carreira da cantora, provocou repercussão dentro e fora do tapete vermelho e motivou protestos de grupos de defesa dos direitos dos animais, como o PETA.
Quase duas décadas depois, o vestido está preservado e pode ser visto na Haus of Gaga, exposição permanente dedicada à cantora no Park MGM Resort & Casino, em Las Vegas. O traje está exposto desde 2019, ao lado dos sapatos e do adereço de cabeça, também feitos de carne e usados por Gaga na mesma ocasião. Para evitar sua deterioração, a peça recebeu uma camada de silicone e teve a coloração reforçada com tinta vermelha, segundo a revista People.
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