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Cultura

O destino do bebê de ‘Se Beber, Não Case’, 17 anos após o filme

Grant Holmquist interpretou o pequeno Carlos na comédia hollywoodiana

Por Flávio Monteiro 10 nov 2026, 15h43
Três homens e um bebê em um elevador. Um homem barbudo com óculos escuros segura um bebê em um canguru. Outro homem, de camisa azul, está ao centro. O terceiro homem, de óculos, limpa o rosto com um lenço.
Cena de 'Se Beber, Não Case' (./Reprodução)
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Lançado em 2009, Se Beber, Não Case foi um sucesso instantâneo da comédia hollywoodiana. O filme de Todd Phillips trouxe consigo uma série de momentos inusitados, com destaque para a absurda cadeia de eventos que faz com que um trio de amigos fique amarrado a um bebê desconhecido em Las Vegas. Mais de uma década depois, o intérprete do garoto cresceu.

Jovem loiro sorridente, vestindo terno preto e gravata borboleta, segurando uma trompa francesa prateada. Ao fundo, cadeiras de orquestra vazias e uma faixa azul com SOUTHERN CALIFORNIA
(Reprodução/Instagram)

Grant Holmquist agora tem 18 anos e é um estudante da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Ele foi uma das oito crianças a interpretarem o bebê Carlos/Tyler na comédia, mas foi aquele que mais teve tempo de tela, a ponto de retornar posteriormente no terceiro filme da franquia. Apaixonado por música, ele comumente compartilha momentos seus tocando instrumentos musicais nas redes sociais.

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