O destino do bebê de ‘Se Beber, Não Case’, 17 anos após o filme

Lançado em 2009, Se Beber, Não Case foi um sucesso instantâneo da comédia hollywoodiana. O filme de Todd Phillips trouxe consigo uma série de momentos inusitados, com destaque para a absurda cadeia de eventos que faz com que um trio de amigos fique amarrado a um bebê desconhecido em Las Vegas. Mais de uma década depois, o intérprete do garoto cresceu.

Grant Holmquist agora tem 18 anos e é um estudante da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Ele foi uma das oito crianças a interpretarem o bebê Carlos/Tyler na comédia, mas foi aquele que mais teve tempo de tela, a ponto de retornar posteriormente no terceiro filme da franquia. Apaixonado por música, ele comumente compartilha momentos seus tocando instrumentos musicais nas redes sociais.

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