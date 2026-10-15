O destino de Ana Clara na Globo após fim de ‘Estrelas da Casa’

No Upfront, evento da TV Globo nesta quarta-feira, 14, em São Paulo, Ana Clara anunciou que a emissora prepara um novo reality de relacionamento que irá explorar os desafios, expectativas e dinâmicas que surgem quando se decide casar. Ainda sem apresentador definido, o programa tem estreia prevista para 2027.

Ana comanda atualmente o Estrelas da Casa, que não estará mais na grade no próximo ano, conforme já foi antecipado pela coluna GENTE, devido aos baixos índices de audiência. Sem um programa para chamar de seu, Ana espera que ganhe logo outro reality para comandar – muito tempo na geladeira é sinal de porta da rua. A conferir.

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